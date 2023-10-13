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Haberler Galeri İstanbul'un en çok değerlenen ilçeleri belli oldu! Hangi ilçede kiralar ne kadar? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

İstanbul'un en çok değerlenen ilçeleri belli oldu! Hangi ilçede kiralar ne kadar? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

İstanbul'daki ortalama konut satış ve kira fiyatlarında değerlenme devam ediyor. Aylık bazda bazı ilçelerde yüzde 10'u aşan yükselişler görüldü. Ticaret Bakanlığı'nın attığı adımlar neticesinde konut piyasasında faaliyet gösteren ve fahiş fiyat uygulayan 545 kişiye toplamda 54.5 milyon lira ceza kesildi. İşte İstanbul'un en çok değerlenen ilçeleri… Kiralar ne kadar?

Giriş Tarihi: 13.10.2023 12:49 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 12:49
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İstanbul’un en çok değerlenen ilçeleri belli oldu! Hangi ilçede kiralar ne kadar? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Konut piyasasında fiyatların dengeye gelme süreci başladı. Hükümet tarafından atılan adımlar, para ve maliye politikaları piyasalara rahatlama getirdi.

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İstanbul’un en çok değerlenen ilçeleri belli oldu! Hangi ilçede kiralar ne kadar? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Türkiye ekonomisindeki güven ve istikrar ortamına dayalı güçlenme devam ediyor. Enflasyonist ortamın önünün alınması için yapılan hamleler ilerleyen aylarda etkisini göstermeye başlayacak.

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İstanbul’un en çok değerlenen ilçeleri belli oldu! Hangi ilçede kiralar ne kadar? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Otomotiv sektöründe fahiş fiyat uygulaması Ticaret Bakanlığı'nın attığı adımlarla ortadan kalktı ve fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.

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İstanbul’un en çok değerlenen ilçeleri belli oldu! Hangi ilçede kiralar ne kadar? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

CEZA KESİLDİ

Konut piyasasına yönelik olarak da adımların atılması bekleniyor. Emlak ilanlarıyla ilgili önemli adımlar peş peşe geliyor. Sahte ilanların önüne geçmek için yapılan yasal düzenlemenin hemen ardından denetimler de sıkılaştı.

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İstanbul’un en çok değerlenen ilçeleri belli oldu! Hangi ilçede kiralar ne kadar? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe kayıt dışı, manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşan 545 kişiye 54 milyon 500 bin TL para ceza kesildiğini bildirildi.