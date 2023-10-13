İstanbul'un en çok değerlenen ilçeleri belli oldu! Hangi ilçede kiralar ne kadar? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

İstanbul'daki ortalama konut satış ve kira fiyatlarında değerlenme devam ediyor. Aylık bazda bazı ilçelerde yüzde 10'u aşan yükselişler görüldü. Ticaret Bakanlığı'nın attığı adımlar neticesinde konut piyasasında faaliyet gösteren ve fahiş fiyat uygulayan 545 kişiye toplamda 54.5 milyon lira ceza kesildi. İşte İstanbul'un en çok değerlenen ilçeleri… Kiralar ne kadar?

Giriş Tarihi: 13.10.2023 12:49 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 12:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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