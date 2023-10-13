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Haberler Galeri Ev hayali kuranlara müjde! Düşük faizli 1.20 konut kredisi ne zaman? (OVP) 1.20 faizli kredi kampanyası başvuru şartları, ödeme planı...

Ev hayali kuranlara müjde! Düşük faizli 1.20 konut kredisi ne zaman? (OVP) 1.20 faizli kredi kampanyası başvuru şartları, ödeme planı...

"1.20 faizli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Başkan Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası yakından takip ediliyor. Türkiye'deki konut kredisi uygulamaları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan yeni düzenlemelerle önemli değişikliklere tabi tutuluyor. Peki, düşük faizli konut kredisi nasıl alınır, şartları neler? İşte, 1.20 konut kredisi son durum!

Giriş Tarihi: 13.10.2023 10:28
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Ev hayali kuranlara müjde! Düşük faizli 1.20 konut kredisi ne zaman? OVP 1.20 faizli kredi kampanyası başvuru şartları, ödeme planı...

Düşük faizli ev kredisi kampanyası başvuru ekranı çok sayıda kişi tarafından araştırılıyor. 2023 yılında ilk defa ev alacaklar için sunulan düşük faizli konut kredisi ile ilgili son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. İşte İlk Evim konut 1.20 faizli konut kredisi hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev hayali kuranlara müjde! Düşük faizli 1.20 konut kredisi ne zaman? OVP 1.20 faizli kredi kampanyası başvuru şartları, ödeme planı...

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

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Ev hayali kuranlara müjde! Düşük faizli 1.20 konut kredisi ne zaman? OVP 1.20 faizli kredi kampanyası başvuru şartları, ödeme planı...

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

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Ev hayali kuranlara müjde! Düşük faizli 1.20 konut kredisi ne zaman? OVP 1.20 faizli kredi kampanyası başvuru şartları, ödeme planı...

BEKLENTİ VADENİN 15 YILA UZAMASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı. Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek.

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Ev hayali kuranlara müjde! Düşük faizli 1.20 konut kredisi ne zaman? OVP 1.20 faizli kredi kampanyası başvuru şartları, ödeme planı...

Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20'lere çekilmesi.