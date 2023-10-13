13 Ekim 2023, Cuma
Ev hayali kuranlara müjde! Düşük faizli 1.20 konut kredisi ne zaman? (OVP) 1.20 faizli kredi kampanyası başvuru şartları, ödeme planı...
"1.20 faizli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Başkan Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası yakından takip ediliyor. Türkiye'deki konut kredisi uygulamaları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan yeni düzenlemelerle önemli değişikliklere tabi tutuluyor. Peki, düşük faizli konut kredisi nasıl alınır, şartları neler? İşte, 1.20 konut kredisi son durum!
Giriş Tarihi: 13.10.2023 10:28
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14