20 Ocak 2022, Perşembe
Memurlarda bayram havası estiren gelişme! Maaşlarda 1.150 TL artış! Ek gösterge cetvelinde emekli ikramiyesi 37 bin TL artacak!
Milyonlarca memur, maaşlarını etkileyecek 3600 ek gösterge düzenlemesini bekliyor. 3600 ek göstergenin hayata geçmesiyle birlikte, memurların maaşı, emekli aylıkları ve ikramiyeleri değişecek. Böylelikle memurların gelirlerinde yüzde 30'a varan bir artış yaşanacak. İlk kapsama girmeyen idari kadrolara yönelik de düzenleme yapılacak. Ek gösterge cetvelinin düzenlenmesiyle kamuda yükselmenin önü açılacak. Maaşlarda 1.150 TL, ikramiyede 37 bin TL artış yaşanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, düzenlemenin Mayıs ayı itibariyle Meclis'e sunulacağı bilgisini verdi. İşte, 3600 ek göstergeye ilişkin son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 20.01.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 12:16
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