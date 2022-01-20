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Memurlarda bayram havası estiren gelişme! Maaşlarda 1.150 TL artış! Ek gösterge cetvelinde emekli ikramiyesi 37 bin TL artacak!

Milyonlarca memur, maaşlarını etkileyecek 3600 ek gösterge düzenlemesini bekliyor. 3600 ek göstergenin hayata geçmesiyle birlikte, memurların maaşı, emekli aylıkları ve ikramiyeleri değişecek. Böylelikle memurların gelirlerinde yüzde 30'a varan bir artış yaşanacak. İlk kapsama girmeyen idari kadrolara yönelik de düzenleme yapılacak. Ek gösterge cetvelinin düzenlenmesiyle kamuda yükselmenin önü açılacak. Maaşlarda 1.150 TL, ikramiyede 37 bin TL artış yaşanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, düzenlemenin Mayıs ayı itibariyle Meclis'e sunulacağı bilgisini verdi. İşte, 3600 ek göstergeye ilişkin son gelişmeler!

Giriş Tarihi: 20.01.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 12:16
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Memurlarda bayram havası estiren gelişme! Maaşlarda 1.150 TL artış! Ek gösterge cetvelinde emekli ikramiyesi 37 bin TL artacak!

Milyonlarca memur, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle bayram edecek. Memurların maaşını ve emekli ikramiyelerini etkileyecek düzenlemeyle birlikte maaşlarda yüzde 30'a varan artış yaşanacak. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; yeni düzenlemeyle hizmeti 25 yıl olan öğretmen, polis, din görevlisinin emekli maaşlarında 1.150 TL artış sağlanacak. Bakan Bilgin yaptığı açıklamayla 3600 ek gösterge düzenlemesinin ne zaman hayata geçeceğini vurguladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memurlarda bayram havası estiren gelişme! Maaşlarda 1.150 TL artış! Ek gösterge cetvelinde emekli ikramiyesi 37 bin TL artacak!

TARİH AÇIKLAMASI GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs ayında Meclise geleceğini belirterek, "Bu düzenleme yapılacak. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan. Mesela 3600 diyoruz ama onların dışında farklı başka rakamlar da ek göstergeler de koyabiliriz.3600 diyoruz ama onların dışında farklı rakamlar da ek göstergelere koyabiliriz" dedi.

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Memurlarda bayram havası estiren gelişme! Maaşlarda 1.150 TL artış! Ek gösterge cetvelinde emekli ikramiyesi 37 bin TL artacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. 3600 Ek Göstergeye ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Diğer bakanlıklarla ilgili çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Mayıs'ta Mecliste. Taraflarla, kurumlar arası görüşme ve teknik çalışma yapılıyor. Şubat'ta falan konuyla ilgili bir açıklama yapılabilir. 3600'ü Mayıs'ta meclise intikal ettireceğiz" diye konuştu.

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Memurlarda bayram havası estiren gelişme! Maaşlarda 1.150 TL artış! Ek gösterge cetvelinde emekli ikramiyesi 37 bin TL artacak!

"Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz"

Memur sendikalarının ek gösterge sisteminin düzenlenmesi talebini değerlendiren Bilgin, "Dört meslek grubunu kapsıyor ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600, ona bağlı bir memur 3600 olmaz o. Bu düzenleme yapılacak. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan. Mesela 3600 diyoruz ama onların dışında farklı başka rakamlar da ek göstergeler de koyabiliriz" diye konuştu.

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Memurlarda bayram havası estiren gelişme! Maaşlarda 1.150 TL artış! Ek gösterge cetvelinde emekli ikramiyesi 37 bin TL artacak!

AGİ MESAJI VERİLDİ

İş kanunun 62. Maddesinin AGİ kesintisini yapılmasını mümkün görmediğini ifade eden Bilgin, "Kanun 'Bu kesintiyi yapamaz' diyor. Siz brüt değil net maaş üzerinden alıyorsunuz. İşvereniniz yanlış yapıyor, 'ücretler geriye gidemez' diyor. Brüt maaş alsaydınız size o parayı vereceklerdi, şu anda yapılan işlem yanlış. Hukuka aykırı. İşverenleriniz o uygulamayı yapamaz. Sizin maaşlarınız geriye gitmez. Yanlış hesaplama yapıyorlar, kanun çok açık" açıklamasında bulundu.
Bakan Bilgin, kamu işçilerine ek zam beklentisine yönelik soruya ise şöyle yanıt verdi:
"Bu konuda planlanacak bir şey yok. Biz enflasyon farkını orada işçilerimize de taahhüt ettik. 2 buçukluk fark, günü geldiği zaman belli olur."

İlaç fiyatlarının güncellenmesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Bilgin, "Önümüzdeki hafta ve bu hafta da bizim sağlık sistemimizde SGK ile ilgili çalışmalar yapıyoruz" dedi.