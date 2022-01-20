Memurlarda bayram havası estiren gelişme! Maaşlarda 1.150 TL artış! Ek gösterge cetvelinde emekli ikramiyesi 37 bin TL artacak!

AGİ MESAJI VERİLDİ

İş kanunun 62. Maddesinin AGİ kesintisini yapılmasını mümkün görmediğini ifade eden Bilgin, "Kanun 'Bu kesintiyi yapamaz' diyor. Siz brüt değil net maaş üzerinden alıyorsunuz. İşvereniniz yanlış yapıyor, 'ücretler geriye gidemez' diyor. Brüt maaş alsaydınız size o parayı vereceklerdi, şu anda yapılan işlem yanlış. Hukuka aykırı. İşverenleriniz o uygulamayı yapamaz. Sizin maaşlarınız geriye gitmez. Yanlış hesaplama yapıyorlar, kanun çok açık" açıklamasında bulundu.

Bakan Bilgin, kamu işçilerine ek zam beklentisine yönelik soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Bu konuda planlanacak bir şey yok. Biz enflasyon farkını orada işçilerimize de taahhüt ettik. 2 buçukluk fark, günü geldiği zaman belli olur."

İlaç fiyatlarının güncellenmesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Bilgin, "Önümüzdeki hafta ve bu hafta da bizim sağlık sistemimizde SGK ile ilgili çalışmalar yapıyoruz" dedi.