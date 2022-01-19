19 Ocak 2022, Çarşamba
Yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılıyor! Memur ve emekliye ek zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 2.500 TL...
Yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılıyor! Memur ve emekliye ek zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 2.500 TL... Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren haber. Kamu memur ve emeklilerin maaşlarına ve Bireysel Emeklilik ile ilgili hükümler içeren teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği teklif sonrasında konu hakkındaki detayları haberimizde derledik...
Giriş Tarihi: 19.01.2022 21:16 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 21:16
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11