EYT’li için adımlar peş peşe sıralandı! 5’li çözüm masada! Kapsamın belirlenmesi, maliyet hesabı, emeklilik şartlarının tespiti...

Bu sürede çalışıyor olmak ya da sigortalı olmak gerekmiyor. Yıl şartına bakıldığında kadınlar için bu süre dolmuş durumda. Erkekler için ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için 25 yıl tamamlanmış durumda.

Daha sonra sigortalı olanlar için de 25 yılın geçmesi gerekiyor. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilecek.