EYT'li için adımlar peş peşe sıralandı! 5'li çözüm masada! Kapsamın belirlenmesi, maliyet hesabı, emeklilik şartlarının tespiti...
EYT'li için adımlar peş peşe sıralandı! 5'li çözüm masada! Kapsamın belirlenmesi, maliyet hesabı, emeklilik şartlarının tespiti... EYT hakkında yapılan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun EYT'liler ile ilgili 'Bu yıl içinde ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımız ile beraber paylaşacağız' şeklindeki açıklaması, konu hakkında gelecek açıklamaları bekleyenleri heyecanlandırdı. İşte, EYT için atılan adımlar hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 20.01.2022
20:14 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
20:24
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu,"EYT ile kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bu AK Parti iktidarından önce bir düzenlemeyi ifade ediyor. Yani hem prim gün sayınız hem de yaşınızı doldurmanızla beraber emekli olabilme hakkının varlığını ortaya koyan 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme söz konusu." ifadelerini kullandı. EYT için alınacak kararı bekleyen vatandaşlar ise gelişmeler sonrasında konunun hangi aşamada olduğunu merak ediyor. İşte, EYT için son durum ne? GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun açıklamalarıyla heyecanlandı.
EYT konusuna getirilecek çözüm merakla beklenirken, çalışmalar 5 aşamada tamamlanacak. İşte EYT düzenlemesi için atılacak adımlar:
KAPSAMIN BELİRLENMESİ:
Öncelikle yasanın kapsamı belirlenecek. EYT'li grubu, 9 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var.
Bu sürede çalışıyor olmak ya da sigortalı olmak gerekmiyor. Yıl şartına bakıldığında kadınlar için bu süre dolmuş durumda. Erkekler için ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için 25 yıl tamamlanmış durumda.
Daha sonra sigortalı olanlar için de 25 yılın geçmesi gerekiyor. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilecek.
EMEKLİLİK ŞARTLARININ TESPİTİ:
Kapsamın belirlenmesinden sonra emeklilik şartlarının da tespit edilmesi gerekiyor. Yani primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın emekli edilmeleri şeklinde bir öneri bulunurken, burada farklı kurumlarda çalışmış (memur, esnaf gibi) kişilerin hangi statüde emekli olacaklarının da tespiti gerekiyor.
Belli bir yaşın üstünde olanlara emeklilik verilmesi gibi bir formül de konuşulurken, kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu olabilecek.