Aracı çekilenler paranızı geri alabilirsiniz! Çekilen otomobil parası nasıl geri alınır?
Hatalı park edilen araçları çekme uygulaması vatandaşların tepkisine neden oluyordu. Cezaya razı olan vatandaşlar, araçlarını almak için büyük uğraş veriyordu. Uygulamaya bu yıl son verildi. Artık hatalı park eden araçlar belirlenen durumlar dışında çekilmiyor. Ancak ceza makbuzları araçlara bırakılıyor. Bazı vatandaşlar araçlarının hala çekildiğini aktarıyor. Eğer 119.maddenin dışında bir uygulama gerçekleşmişse vatandaşlar çekme parasını geri alabilecek. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Çekmenin bir amacı var. Her aracı kaldırıp götüremezsin" dedi. İşte araç çekme parasını geri almanın detayları...
Giriş Tarihi: 20.01.2020 12:24Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 12:27