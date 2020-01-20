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Aracı çekilenler paranızı geri alabilirsiniz! Çekilen otomobil parası nasıl geri alınır?

Hatalı park edilen araçları çekme uygulaması vatandaşların tepkisine neden oluyordu. Cezaya razı olan vatandaşlar, araçlarını almak için büyük uğraş veriyordu. Uygulamaya bu yıl son verildi. Artık hatalı park eden araçlar belirlenen durumlar dışında çekilmiyor. Ancak ceza makbuzları araçlara bırakılıyor. Bazı vatandaşlar araçlarının hala çekildiğini aktarıyor. Eğer 119.maddenin dışında bir uygulama gerçekleşmişse vatandaşlar çekme parasını geri alabilecek. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Çekmenin bir amacı var. Her aracı kaldırıp götüremezsin" dedi. İşte araç çekme parasını geri almanın detayları...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 12:27
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Aracı çekilenler paranızı geri alabilirsiniz! Çekilen otomobil parası nasıl geri alınır?

Hatalı park eden her araç artık çekilmiyor. Yönetmelikte belirtilen yerlere park edilen araçlar çekicilirken çekilen araç sayısında azalma olduğu belirtiliyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Çekmenin bir amacı var. Her aracı kaldırıp götüremezsin" dedi.

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Aracı çekilenler paranızı geri alabilirsiniz! Çekilen otomobil parası nasıl geri alınır?

Ağaoğlu, bir park yasağı tabelasını ve yanında park halindeki araçları göstererek, "Bu araçlar trafiği engellemediği için buradan kaldırılamaz. Buradan aracı kaldırılan vatandaşın şu hakkı vardır; cezayı ödeyecek, trafik kuralını ihlal etmiş. Ancak aracını kim çektiyse, o makbuzla o iktisadi işletme, ya da ticari kuruluş kimse o kuruluştan hem çekici ücretinin, hem de otopark parasının iadesini talep edebilir. Kabul etmedikleri takdirde de tüketici, ikametinin bulunduğu yerdeki ya da o işletmenin bulunduğu yerdeki Kaymakamlıktaki tüketici hakem heyetine başvurup bu bedelin iadesini talep edebilir" ifadelerini kullandı.

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Aracı çekilenler paranızı geri alabilirsiniz! Çekilen otomobil parası nasıl geri alınır?

Karayolu Trafik Yönetmeliği 119. maddesine göre, başka araçların giriş çıkışı engelleniyorsa, toplu taşıma araçlarının duraklarına 15 metre mesafede, dönüşlerde, ikinci sıra park ederek trafiğin akışı engelleniyorsa, sağlık kuruluşlarının, kamu binalarının, emniyetin, itfaiyenin araçlarının giriş çıkışları engelleniyorsa ve yaya geçitleri üzerindeki araçları çekilir.

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Aracı çekilenler paranızı geri alabilirsiniz! Çekilen otomobil parası nasıl geri alınır?

Ancak bu durumlar söz konusu değilse, park yasağı uyarısı olsa bile araçlar çekilmez, sadece hatalı park cezası kesiler. Bütün bunlara rağmen aracınız çekilerek otoparka götürüldüyse, masrafları, ikamet ettiğiniz ilçenin ya da çekicinin bağlı olduğu kuruluşun bulunduğu ilçenin kaymakamlığındaki tüketici hakem heyetine başvurarak geri alabilirsiniz. Yönetmeliğe aykırı çekilen araçlar tüketici kanuna göre ayıplı hizmet sınıfına giriyor.

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Aracı çekilenler paranızı geri alabilirsiniz! Çekilen otomobil parası nasıl geri alınır?

ÇEKİCİLERİN YETKİ ALANLARI

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, , "Her park yasağını ihlal eden araç çekiciyle kaldırılıp götürülemez. Çekicinin bir amacı var; ya trafiği engelliyordur onu rahatlatacak, ya başka araçların giriş çıkışını engelliyordur, ya da toplu taşıma araçlarının duraklarına 15 metre mesafededir. Bunlar yasayla düzenlenmiş. Biz bu konuda tüketiciler olarak tepkimizi ortaya koyunca, İçişleri Bakanlığı da genelge yayınladı.