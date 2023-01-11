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Haberler Galeri Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ocak ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? 0,2,4,6 ile bitenler...

Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ocak ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? 0,2,4,6 ile bitenler...

"Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteği için açıklamalarda bulundu. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 75 lirası mazot, 46 lirası gübre olmak üzere 121 lira destek sağlanacak. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ocak ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? 0,2,4,6 ile bitenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023 10:34
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Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ocak ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? 0,2,4,6 ile bitenler...

"Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ocak ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteğinin ödeme takvimi merak ediliyor. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ocak ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? 0,2,4,6 ile bitenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ocak ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? 0,2,4,6 ile bitenler...

MAZOT VE GÜBRE DESTEKLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Kirişci; "Çitfçi kayıt sistemine kayıtlı, hububat üreten çiftçilerimize 2022 mazot ve gübre desteklerini 2023 mart ayı yerine bu ay içinde ödeyeceğiz. Bitkisel üretimimizin 2022 yılında 127,6 milyon tona ulaşmasını bekliyoruz. Bu rakam bitkisel üretimde tüm zamanların rekoru olacaktır." dedi.

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Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ocak ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? 0,2,4,6 ile bitenler...

MAZOT GÜRE DESTEĞİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanan tarım desteklerinin çiftçilere ödemesi 2023 yılı bütçesinden yapılacak. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 75 lirası mazot, 46 lirası gübre olmak üzere 121 lira destek sağlanacak.

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Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ocak ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? 0,2,4,6 ile bitenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayçiçekte dekar başına 37 liradan 109 liraya, fark ödemesini 70 kuruş seviyesine yükseltiyoruz. Ayçiçekteki toplam destek kilogramda 1 lira 11 kuruşu buluyor. " demişti.

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Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ocak ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? 0,2,4,6 ile bitenler...

ÇİFTÇİLER FAİZ, KOMİSYON VE BSMV ÖDEMEYECEK

Kredinin vadesinden önce kapatılması durumunda kalan vadeye yönelik olarak bankaya ilave herhangi bir ödeme yapılmayacak.