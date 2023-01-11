Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ocak ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? 0,2,4,6 ile bitenler...

"Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteği için açıklamalarda bulundu. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 75 lirası mazot, 46 lirası gübre olmak üzere 121 lira destek sağlanacak. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ocak ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? 0,2,4,6 ile bitenler...