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Haberler Galeri Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? 4A, 4B, 4C ödeme takvimi...

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? 4A, 4B, 4C ödeme takvimi...

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler ikramiye ödemelerine çevrildi. Bayram öncesi emeklilere yönelik verilen ikramiyenin ödeme takvimi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. 4A, 4B ve 4C kapsamında olan emekliler, ikramiyenin hangi tarihte yatacağını araştırıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? İşte 4A, 4B, 4C ikramiye ödeme takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 09:14
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Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? 4A, 4B, 4C ödeme takvimi...

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Milyonlarca emeklinin Temmuz zammının belli olmasının ardından gözler ikramiye ödemelerine çevrildi. 9-12 Temmuz'da idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerin ödeneceği tarih araştırılmaya başlandı. Konu hakkında resmi açıklama geldi. Pek, Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 4A, 4B, 4C 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? 4A, 4B, 4C ödeme takvimi...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI?

Emekli ikramiyesi ödeme günleri 2-7 Temuz olarak belirlendi. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödemeleri 2-5 Temmuz'da tamamlandı. Bugün SSK emeklileri için ödemeler başlıyor.

İşte ödeme günleri:

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Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? 4A, 4B, 4C ödeme takvimi...

* 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;

- 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

- 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,

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Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? 4A, 4B, 4C ödeme takvimi...

* 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

* 4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

-1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

-2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.

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Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? 4A, 4B, 4C ödeme takvimi...

KİMLER YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.