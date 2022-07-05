Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? 4A, 4B, 4C ödeme takvimi...

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler ikramiye ödemelerine çevrildi. Bayram öncesi emeklilere yönelik verilen ikramiyenin ödeme takvimi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. 4A, 4B ve 4C kapsamında olan emekliler, ikramiyenin hangi tarihte yatacağını araştırıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? İşte 4A, 4B, 4C ikramiye ödeme takvimi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.07.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 09:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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