HaberlerGaleriİlk evini alacaklara dev proje! İstanbul'da aylık 7 bin 500 TL'ye ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade... 1+1, 2+1, 3+1 daire Emlak Konut ÖDEME TABLOSU!
İlk evini alacaklara dev proje! İstanbul'da aylık 7 bin 500 TL'ye ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade... 1+1, 2+1, 3+1 daire Emlak Konut ÖDEME TABLOSU!
İstanbul'da ilk evini alacaklara dev proje geldi. Özellikle gençleri heyecanlandıran proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 daireler için başvurular başladı. 120 ay vade imkanı ve 7.500 TL'den başlayan taksit imkanları vatandaşın yüzünü güldürdü. Peki 2023 THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ve şartları neler? THY ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçen projenin detayları haberimizde...