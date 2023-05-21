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Haberler Galeri İlk evini alacaklara dev proje! İstanbul'da aylık 7 bin 500 TL'ye ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade... 1+1, 2+1, 3+1 daire Emlak Konut ÖDEME TABLOSU!

İlk evini alacaklara dev proje! İstanbul'da aylık 7 bin 500 TL'ye ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade... 1+1, 2+1, 3+1 daire Emlak Konut ÖDEME TABLOSU!

İstanbul'da ilk evini alacaklara dev proje geldi. Özellikle gençleri heyecanlandıran proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 daireler için başvurular başladı. 120 ay vade imkanı ve 7.500 TL'den başlayan taksit imkanları vatandaşın yüzünü güldürdü. Peki 2023 THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ve şartları neler? THY ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçen projenin detayları haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 13:43
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İlk evini alacaklara dev proje! İstanbul’da aylık 7 bin 500 TL’ye ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade... 1+1, 2+1, 3+1 daire Emlak Konut ÖDEME TABLOSU!

İstanbul'da ilk evini alacaklara dev proje geldi. Özellikle gençleri heyecanlandıran proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 daireler için başvurular başladı. 120 ay vade imkanı ve 7.500 TL'den başlayan taksit imkanları vatandaşın yüzünü güldürdü. Peki 2023 THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ve şartları neler? THY ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçen projenin detayları haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlk evini alacaklara dev proje! İstanbul’da aylık 7 bin 500 TL’ye ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade... 1+1, 2+1, 3+1 daire Emlak Konut ÖDEME TABLOSU!

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY PROJESİ BAŞVURU EKRANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi.

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İlk evini alacaklara dev proje! İstanbul’da aylık 7 bin 500 TL’ye ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade... 1+1, 2+1, 3+1 daire Emlak Konut ÖDEME TABLOSU!

Bakan Kurum, konu ile ilgili açıklamasınsa şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı."

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İlk evini alacaklara dev proje! İstanbul’da aylık 7 bin 500 TL’ye ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade... 1+1, 2+1, 3+1 daire Emlak Konut ÖDEME TABLOSU!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha başlatılıyor.

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İlk evini alacaklara dev proje! İstanbul’da aylık 7 bin 500 TL’ye ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade... 1+1, 2+1, 3+1 daire Emlak Konut ÖDEME TABLOSU!

Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları başladı.