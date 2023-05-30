Başkan Erdoğan seçim sonrası talimat verdi! Zam takvimi belli oldu: Asgari ücret ne kadar olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması yönünde talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri asgari ücret için çalışmalarını bir sürdürüyor. Yeni Kabine'nin belli olması sonrası asgari ücrete ara zam maratonu başlayacak. İşte asgari ücret takvimi ve masadaki rakamlar...

Giriş Tarihi: 30.05.2023 06:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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