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Başkan Erdoğan seçim sonrası talimat verdi! Zam takvimi belli oldu: Asgari ücret ne kadar olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması yönünde talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri asgari ücret için çalışmalarını bir sürdürüyor. Yeni Kabine'nin belli olması sonrası asgari ücrete ara zam maratonu başlayacak. İşte asgari ücret takvimi ve masadaki rakamlar...

Giriş Tarihi: 30.05.2023 06:59
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Başkan Erdoğan seçim sonrası talimat verdi! Zam takvimi belli oldu: Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete ara zam yapılacak. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni hükümetin kurulması sonrası toplanacak. Yıl başında hem TL hem de döviz bazlı rekor kıran asgari ücret Temmuzda yeni rekorunu kıracak. Öte yandan asgari ücret üzerindeki maaşlar için de vergi düzenlemesi ile bütün çalışanların gelirleri artırılacak. İşte yeni döneme damga vuracak düzenlemelerin detayları ve brüt-net asgari ücret hesaplama tabloları...

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Başkan Erdoğan seçim sonrası talimat verdi! Zam takvimi belli oldu: Asgari ücret ne kadar olacak?

14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı Meclis ve komisyonlarda büyük çoğunluğu ele alırken, 28 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası güven ve istikrar mesajları dikkat çekti. Gözler yeni Kabine'nin kurulması sonrası başta asgari ücret, emekli ve memur zammı olmak üzere yapılacak düzenlemelere çevrildi.

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Başkan Erdoğan seçim sonrası talimat verdi! Zam takvimi belli oldu: Asgari ücret ne kadar olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni asgari ücretin tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkilileri bir süredir çalışmalarını devam ettiriyordu. Yeni Kabine'nin belli olmasından sonra asgari ücrete ara zam için düğmeye basılacak.

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Başkan Erdoğan seçim sonrası talimat verdi! Zam takvimi belli oldu: Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME TAKVİMİ
-YSK kesin sonuçları açıklayacak
-Kabine'nin belirlenmesi ve yemin süreci
-Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak
-3 veya 4 toplantı yapılacak
-Uzlaşma sonucu ortaya çıkan rakam Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak

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Başkan Erdoğan seçim sonrası talimat verdi! Zam takvimi belli oldu: Asgari ücret ne kadar olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK

Yeni asgari ücret için 500 dolar kritik eşik olarak belirlenecek.
Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları önemli bir kıstas olacak.
Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek.