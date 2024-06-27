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Memura, emekliye zam oranı geldi! %20.34 oluştu: En düşük 39.544 TL ödenecek! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

Memur ve memur emeklileri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı enflasyon verilerine odaklandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı da netleşecek. Zam oranına dair geri sayım sürerken, maaş artışına yönelik iki farklı tahmin gündemde. Memurlar ve memur emeklileri, bu tahminlere göre ne kadar zam alacak? İşte meslek gruplarına göre zamlı memur maaşları...

ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 06:45 Güncelleme: 27.06.2024 06:49
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Memura, emekliye zam oranı geldi! %20.34 oluştu: En düşük 39.544 TL ödenecek! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren Temmuz zammı için heyecan dorukta. 3 Temmuz Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamları, maaşlara yapılacak artışı belirleyecek. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında, yüzde 10'luk bir zammın yanı sıra, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark verilecek. Peki, olası zam oranlarına göre maaşlar nasıl şekillenecek?

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Memura, emekliye zam oranı geldi! %20.34 oluştu: En düşük 39.544 TL ödenecek! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

Ekonomistler, Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2.52 civarında gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu tahmin doğru çıkarsa, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81 olacak ve memur ve memur emeklileri yüzde 9.4 oranında enflasyon farkı alacak. Dolayısıyla Temmuz zammı yüzde 20.34'e ulaşacak.

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Memura, emekliye zam oranı geldi! %20.34 oluştu: En düşük 39.544 TL ödenecek! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ise Haziran ayı enflasyonunu yüzde 3.17 olarak tahmin ediyor. FKB'nin tahmini gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 26.61 olacak ve memur ve memur emeklileri yüzde 9.57 oranında enflasyon farkı alacak. Bu durumda Temmuz zammı yüzde 21.11'e çıkacak.

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Memura, emekliye zam oranı geldi! %20.34 oluştu: En düşük 39.544 TL ödenecek! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

Zamlı maaşlar 15 Temmuz'da hesaplarda olacak. Memur emeklileri ise mevcut maaşlarını 1-5 Temmuz tarihleri arasında alacaklar. Hesaplanan enflasyon farkı ise daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak bir tarihte hesaplara yatırılacak.

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Memura, emekliye zam oranı geldi! %20.34 oluştu: En düşük 39.544 TL ödenecek! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 25-26 bandında olacağı beklentisi, memur emeklilerinde "ek iyileştirme" beklentisini artırdı. Memur emeklileri, refah payı ile birlikte kendilerine yapılacak zam oranının diğer emeklilerle eşitlenmesini umuyor.