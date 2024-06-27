Memura, emekliye zam oranı geldi! %20.34 oluştu: En düşük 39.544 TL ödenecek! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

Memur ve memur emeklileri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı enflasyon verilerine odaklandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı da netleşecek. Zam oranına dair geri sayım sürerken, maaş artışına yönelik iki farklı tahmin gündemde. Memurlar ve memur emeklileri, bu tahminlere göre ne kadar zam alacak? İşte meslek gruplarına göre zamlı memur maaşları...