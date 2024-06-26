7 şarta uyana müjde verildi! 2-4-6 sene erken emekli edecek! 48, 49, 50 yaşına bastığınız an...

Emeklilik hem maddi güvence hem de daha rahat bir yaşam vaadi ile önemli bir dönüm noktası oluyor. Ancak emeklilik şartları ve mümkün olan en erken zamanı hesaplama süreci pek çok kişi için karmaşık olabiliyor. Mevcut yasal düzenlemelere göre, erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi gereklidir. İşte çalışma hayatıyla ilgili mevzuatımızda belirtilen ve emekliliği hızlandırma imkanı sunan bazı yöntemler!