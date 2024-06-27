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Evde bakım maaşı ayın kaçında yatacak? Temmuz evde bakım maaş takvimi belli oldu mu? İl il sorgulama ekranı e-Devlet...

Evde bakım maaşı, yardıma muhtaç vatandaşlar için en önemli gelir kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda, yapılacak zamlar evde bakım maaşını da etkileyecek ve milyonlarca kişinin maddi durumuna önemli bir katkı sağlayacak. Peki evde bakım maaşı ayın kaçında yatacak? Temmuz evde bakım maaş takvimi belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 07:25
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Evde bakım maaşı ayın kaçında yatacak? Temmuz evde bakım maaş takvimi belli oldu mu? İl il sorgulama ekranı e-Devlet...

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Temmuz 2024 zammı öncesinde maaşlarına yapılacak artış oranını merakla bekliyor. Temmuz ayı yaklaşırken memur maaşlarına yapılacak zam oranı henüz kesinleşmemiş olsa da, evde bakım maaşının ne kadar olacağına dair son dakika gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu artış, yardıma muhtaç vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkileyeceği için büyük bir önem taşıyor.

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Evde bakım maaşı ayın kaçında yatacak? Temmuz evde bakım maaş takvimi belli oldu mu? İl il sorgulama ekranı e-Devlet...

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren evde bakım maaşına yapılacak zam oranı merakla bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yapılması öngörülen yüzde 20'lik zammın, evde bakım maaşlarına da yansıtılması bekleniyor.

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Evde bakım maaşı ayın kaçında yatacak? Temmuz evde bakım maaş takvimi belli oldu mu? İl il sorgulama ekranı e-Devlet...

Mevcut Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?

Halen 7.608,77 TL olarak ödenen evde bakım maaşının, memur zammının ardından 9.130 TL'ye yükseltilmesi bekleniyor. Zamlı maaşların 15 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılması öngörülüyor.

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Evde bakım maaşı ayın kaçında yatacak? Temmuz evde bakım maaş takvimi belli oldu mu? İl il sorgulama ekranı e-Devlet...

Evde Bakım Yardımı Şartları Neler?

Evde bakım yardımı alabilmek için şu şartların sağlanması gerekiyor:

Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda "Ağır Engelli" olduğunun belgelenmesi,

Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması (tuvalet, beslenme ihtiyacını karşılayamama, giyinip soyunamama, merdiven inip çıkamama vb.),

Aile bireylerinin her türlü gelirleri toplamının, evde yaşayan birey sayısına bölünmesiyle elde edilen miktarın, bir aylık net asgari ücretin 2/3'ünden (bugünkü asgari ücrete göre 467 TL) az olması.

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Evde bakım maaşı ayın kaçında yatacak? Temmuz evde bakım maaş takvimi belli oldu mu? İl il sorgulama ekranı e-Devlet...

Zamlı Maaşlar Ne Zaman Yatacak?

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, evde bakım maaşlarına yapılacak zammın da memur maaşlarıyla aynı tarihte, yani 15 Temmuz'da hesaplara yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI