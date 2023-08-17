2.el taşıta Devlet eli değdi! 160 araç ucuza sıralandı! Otomobil almak isteyenler koşsun! İşte model model fiyat listesi...

İcradan Araç Nasıl Satın Alınır?

Uygun fiyata kelepir araç kredisi alarak yada almayarak otomobil almak, her sürücünün hayalidir. Ancak her alım satım işleminde olduğu gibi hacizli araç almak için de bir takım şartlar gereklidir. Bunları maddeler halinde açıklayacak olursak şu şekildedir;