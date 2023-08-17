17 Ağustos 2023, Perşembe
2.el taşıta Devlet eli değdi! 160 araç ucuza sıralandı! Otomobil almak isteyenler koşsun! İşte model model fiyat listesi...
Kullanılmayan ya da icra sebebiyle 160 araç satışa çıkarıldı. Uygun fiyatlı otomobil sahibi olmak isteyenler için fırsat imkanı sunan bu satışlara ilişkin detaylar araştırılıyor. Listede Fiat, Renault, Mercedes gibi birçok markanın araç modeli bulunuyor. Konuya ilişkin detayları haberimizde derledik. İşte fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 17.08.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 15:39
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