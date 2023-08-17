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Haberler Galeri 2.el taşıta Devlet eli değdi! 160 araç ucuza sıralandı! Otomobil almak isteyenler koşsun! İşte model model fiyat listesi...

2.el taşıta Devlet eli değdi! 160 araç ucuza sıralandı! Otomobil almak isteyenler koşsun! İşte model model fiyat listesi...

Kullanılmayan ya da icra sebebiyle 160 araç satışa çıkarıldı. Uygun fiyatlı otomobil sahibi olmak isteyenler için fırsat imkanı sunan bu satışlara ilişkin detaylar araştırılıyor. Listede Fiat, Renault, Mercedes gibi birçok markanın araç modeli bulunuyor. Konuya ilişkin detayları haberimizde derledik. İşte fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 15:39
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2.el taşıta Devlet eli değdi! BMV, MERCEDES, RENAULT, AUDI... 160 araç ucuza sıralandı! Otomobil almak isteyenler koşsun! İşte model model fiyat listesi...

Kullanılmamış veya icra sebebiyle satışa çıkarılan araçlar, uygun fiyatlı otomobil sahibi olma fırsatı arayışında olanlar için ilgi çekici bir seçenek sunuyor. Otomobil piyasasındaki bu fırsatlar, Fiat, Renault, Mercedes gibi birçok tanınmış markanın araç modellerini içeriyor. Satış listesinde yer alan araçlar, farklı özellikleri ve modelleriyle otomobil severlerin beklentilerini karşılamaya aday. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2.el taşıta Devlet eli değdi! BMV, MERCEDES, RENAULT, AUDI... 160 araç ucuza sıralandı! Otomobil almak isteyenler koşsun! İşte model model fiyat listesi...

İcradan Araç Nasıl Satın Alınır?

Uygun fiyata kelepir araç kredisi alarak yada almayarak otomobil almak, her sürücünün hayalidir. Ancak her alım satım işleminde olduğu gibi hacizli araç almak için de bir takım şartlar gereklidir. Bunları maddeler halinde açıklayacak olursak şu şekildedir;

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2.el taşıta Devlet eli değdi! BMV, MERCEDES, RENAULT, AUDI... 160 araç ucuza sıralandı! Otomobil almak isteyenler koşsun! İşte model model fiyat listesi...

18 Yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başvurulara katılabilir .

Kimlik bilgileri ve belgesiyle başvurulacaktır .

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2.el taşıta Devlet eli değdi! BMV, MERCEDES, RENAULT, AUDI... 160 araç ucuza sıralandı! Otomobil almak isteyenler koşsun! İşte model model fiyat listesi...

Kanuni ikametgah göstermek

Türkiye de tebligat göstermek

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2.el taşıta Devlet eli değdi! BMV, MERCEDES, RENAULT, AUDI... 160 araç ucuza sıralandı! Otomobil almak isteyenler koşsun! İşte model model fiyat listesi...

İhaleye katılabilmek için ihale ilanındaki belirtilen niteliklere sahip olmak

Tüzel kişiler açısından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu yerden noter tasdikli vekaletnameyi vermek