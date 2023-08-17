17 Ağustos 2023, Perşembe
Memura, emekliye 3600 ek gösterge+Toplu Sözleşmeyle okkalı artış! %57'lik maaş zam tablosu şekilleniyor! Öğretmen, hemşire, polis...
2023 Toplu Sözleşme Görüşmeleri kritik bir aşamada ilerliyor. Bugün Bakan Işıkhan tarafından açıklanan 2. teklif, memur zammını yüzde 40'ın üzerine çıkartarak enflasyonun yaklaşık 10 puan üstüne taşıyor. Bu teklif, tüm memurların ve memur emekli maaşı ile sosyal destek ödemelerinin seyrini etkileyecek. Peki memur, memur emekli zammı ne kadar olacak? İşte detayları...
Giriş Tarihi: 17.08.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 16:14
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