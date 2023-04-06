HaberlerGaleriMemura ek zam son dakika olacak mı, ara zam gelecek mi? Temmuz'da öğretmen, polis, hemşire maaşlarına zam var mı? 3 aylık enflasyon...
Memura ek zam son dakika olacak mı, ara zam gelecek mi? Temmuz'da öğretmen, polis, hemşire maaşlarına zam var mı? 3 aylık enflasyon...
"Memura ek zam olacak mı, ara zam gelecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli taban maaşlarında yaşanan artış sonrasında gözler Temmuz ayına çevrildi. Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz aylarında emekli maaşlarına zam uygulanıyor. Yaşanan gelişmelerin ardından memur maaşlarına ek zam olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, memura ek zam son dakika olacak mı, ara zam gelecek mi? Temmuz'da öğretmen, polis, hemşire maaşlarına zam var mı? 3 aylık enflasyon...