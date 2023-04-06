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Haberler Galeri Memura ek zam son dakika olacak mı, ara zam gelecek mi? Temmuz'da öğretmen, polis, hemşire maaşlarına zam var mı? 3 aylık enflasyon...

Memura ek zam son dakika olacak mı, ara zam gelecek mi? Temmuz'da öğretmen, polis, hemşire maaşlarına zam var mı? 3 aylık enflasyon...

"Memura ek zam olacak mı, ara zam gelecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli taban maaşlarında yaşanan artış sonrasında gözler Temmuz ayına çevrildi. Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz aylarında emekli maaşlarına zam uygulanıyor. Yaşanan gelişmelerin ardından memur maaşlarına ek zam olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, memura ek zam son dakika olacak mı, ara zam gelecek mi? Temmuz'da öğretmen, polis, hemşire maaşlarına zam var mı? 3 aylık enflasyon...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 10:58
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Memura ek zam son dakika olacak mı, ara zam gelecek mi? Temmuz’da öğretmen, polis, hemşire maaşlarına zam var mı? 3 aylık enflasyon...

"Memura ek zam son dakika olacak mı, ara zam gelecek mi? Temmuz'da öğretmen, polis, hemşire maaşlarına zam var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli taban maaşlarında yaşanan değişim sonrasında Temmuz'da yapılacak artışlara çevrildi. Memur ve emekliler Temmuz maaşında maaşlara ara zam olacak mı? sorusunun yanıtınını merak ediyor. Peki, memura ek zam son dakika olacak mı, ara zam gelecek mi? Temmuz'da öğretmen, polis, hemşire maaşlarına zam var mı? 3 aylık enflasyon...

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Memura ek zam son dakika olacak mı, ara zam gelecek mi? Temmuz’da öğretmen, polis, hemşire maaşlarına zam var mı? 3 aylık enflasyon...

EN DÜŞÜK AYLIĞA EMEKLİ ZAMMI!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini duyurmuştu.

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Memura ek zam son dakika olacak mı, ara zam gelecek mi? Temmuz’da öğretmen, polis, hemşire maaşlarına zam var mı? 3 aylık enflasyon...

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

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Memura ek zam son dakika olacak mı, ara zam gelecek mi? Temmuz’da öğretmen, polis, hemşire maaşlarına zam var mı? 3 aylık enflasyon...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı.

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Memura ek zam son dakika olacak mı, ara zam gelecek mi? Temmuz’da öğretmen, polis, hemşire maaşlarına zam var mı? 3 aylık enflasyon...

Başkan Erdoğan, konu ile ilgli olarak şunları kaydetti:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.

Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."