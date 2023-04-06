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Haberler Galeri Emeklinin bayram öncesi ayakları yerden kesilecek! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4A, 4B ve 4C fark etmeden herkesi ilgilendiriyor! En düşük 7.500 + 2.000 TL...

Emeklinin bayram öncesi ayakları yerden kesilecek! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4A, 4B ve 4C fark etmeden herkesi ilgilendiriyor! En düşük 7.500 + 2.000 TL...

Emekli taban maaş ücreti son düzenleme ile 7.500 TL olarak belirlendi. Zamlı maaşlarının ne zaman ödeneceğini merak eden emekliler diğer yandan bayram ikramiyesi de alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alanların aylık ile emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihlerini duyurdu. Nisan ayı emeklilerin kazançlı geçeceği bir süreç olacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli maaş takvimi açıklandı mı? İşte ödeme takvimi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 10:57
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Emeklinin bayram öncesi ayakları yerden kesilecek! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4A, 4B ve 4C fark etmeden herkesi ilgilendiriyor! En düşük 7.500 + 2.000 TL...

SON DAKİKA! Emekliler Ramazan bayramı öncesi çifte maaş yaşayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emeklilik işlemlerini tamamlayanlar için açıklama geldi. EYT'lilerin de dahil olduğu emeklilerin bayram ikramiye tutarları 1100 liradan 2000 liraya çıktı. İkramiyelerin ödeme takvimi açıklandı. İşte, emekli maaşları ve ikramiyeleri için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin bayram öncesi ayakları yerden kesilecek! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4A, 4B ve 4C fark etmeden herkesi ilgilendiriyor! En düşük 7.500 + 2.000 TL...

Emekliler Ramazan bayramı öncesi çifte bayram yaşadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilik işlemleri tamamlanan EYT'liler de dahil emeklilerin aylık ve 1100 liradan 2 bin liraya çıkan zamlı ikramiyelerinin ödeme takvimini açıkladı.

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Emeklinin bayram öncesi ayakları yerden kesilecek! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4A, 4B ve 4C fark etmeden herkesi ilgilendiriyor! En düşük 7.500 + 2.000 TL...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Buna göre, 2023 yılı Nisan ayı için. SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan bayramı ikramiyeleri ödeme günü 17, 18, 19,20 olanlar 14 Nisan tarihinde, ödeme günü 21, 22, 23 olanlar 15 Nisan tarihinde, ödeme günü 24, 25,26 olanlar 16 Nisan'da alacak.

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Emeklinin bayram öncesi ayakları yerden kesilecek! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4A, 4B ve 4C fark etmeden herkesi ilgilendiriyor! En düşük 7.500 + 2.000 TL...

İkramiye ve aylıklar, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlardan ödeme günü 25, 26 olanlara 17 Nisan'da, 27, 28 Nisan olanlara da 18 Nisan'da yatacak. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar da ikramiyelerini 19 Nisan'da alacak.

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Emeklinin bayram öncesi ayakları yerden kesilecek! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4A, 4B ve 4C fark etmeden herkesi ilgilendiriyor! En düşük 7.500 + 2.000 TL...

EN DÜŞÜK AYLIK NİSAN İTİBARİYLE 7500 LİRA

EN düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren yasa da dün yürürlüğe girdi.