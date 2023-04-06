Emeklinin bayram öncesi ayakları yerden kesilecek! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4A, 4B ve 4C fark etmeden herkesi ilgilendiriyor! En düşük 7.500 + 2.000 TL...

Emekli taban maaş ücreti son düzenleme ile 7.500 TL olarak belirlendi. Zamlı maaşlarının ne zaman ödeneceğini merak eden emekliler diğer yandan bayram ikramiyesi de alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alanların aylık ile emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihlerini duyurdu. Nisan ayı emeklilerin kazançlı geçeceği bir süreç olacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli maaş takvimi açıklandı mı? İşte ödeme takvimi!