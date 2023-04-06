Belediye şirket işçilerine kadro son dakika gelişmesi var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi, olacak mı?

"Belediye şirket işçilerine kadro son dakika gelişmesi var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından işçilere kadro detayı merak ediliyor. Henüz kadroda yer almayan çalışanlar düzenleme ile süreçten yararlanmak istiyor. "Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi?" sorusunun yanıtı bu süreçte sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro son dakika gelişmesi var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi, olacak mı?