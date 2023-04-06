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Haberler Galeri Belediye şirket işçilerine kadro son dakika gelişmesi var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi, olacak mı?

Belediye şirket işçilerine kadro son dakika gelişmesi var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi, olacak mı?

"Belediye şirket işçilerine kadro son dakika gelişmesi var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından işçilere kadro detayı merak ediliyor. Henüz kadroda yer almayan çalışanlar düzenleme ile süreçten yararlanmak istiyor. "Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi?" sorusunun yanıtı bu süreçte sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro son dakika gelişmesi var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi, olacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 09:11
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Belediye şirket işçilerine kadro son dakika gelişmesi var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi, olacak mı?

"Belediye şirket işçilerine kadro son dakika gelişmesi var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi, olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu kurumlarında sözleşmeli çalışan vatandaşlar kadroya geçip geçmediği hususunu merak ediyor. Geçici işçiye kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro son dakika gelişmesi var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi, olacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Belediye şirket işçilerine kadro son dakika gelişmesi var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi, olacak mı?

Personel rejiminde köklü değişimlere imza atan hükümet, yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak. Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek.

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Belediye şirket işçilerine kadro son dakika gelişmesi var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi, olacak mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 900 bin taşeronun ardından 100 bin taşeron işçisi daha kadroya alınacak. Yeni dönemde devletin esas işleri kamu işçileri eliyle yapılırken, taşeron işçiler geçici işlerde çalıştırılabilecek.

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Belediye şirket işçilerine kadro son dakika gelişmesi var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi, olacak mı?

ÇALIŞMA HAYATINDA KÖKLÜ REFORM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu belirterek, "Toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Çalışmayı önümüzdeki dönemde onu hayata geçireceğiz" dedi.

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Belediye şirket işçilerine kadro son dakika gelişmesi var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi, olacak mı?

Bilgin, KİT'lerdeki taşeron sorununu da çözeceklerini belirterek, "KİT'lerde 80 bin civarında taşeron işçi vardı, şimdi sayıları 100 bin civarında. Bazı kuruluşların yeniden taşeron işçiliğine müracaat etmesi sonucu sayıları arttı. Bu sorunu da çözeceğimizin sözünü verdik. Çalışmalarımızın büyük kısmını tamamladık. Geçici işçiler dosyasını kapattık, bunu da çözeceğiz" dedi.