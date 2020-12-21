MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 7.02 çıkan Temmuz-Kasım enflasyonuna göre yüzde 3.02 fark oluşurken, Aralık verisi ile bu oran artıracak ya da azaltacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2020 enflasyonu yüzde 14.18 olarak tahmin edildi.

Bu tahmin 6 aylık enflasyonun yüzde 7.96 olacağını gösteriyor. Buna göre, memurlar ve memur emeklileri yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 fark alacak. En düşük memur emeklisi aylığı 2.814 liradan 3.010 liraya yükselecek.