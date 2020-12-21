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Memura çifte kazanç! 540 lira artacak! 2021 Ocak zammı ile memur maaşı ne kadar olacak? En düşük...
Memur maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? Enflasyon rakamları emeklilerin ve memurların alacakları zamları belirliyor. 5 aylık enflasyon belli oldu. Yeni memur maaşları için sadece bir veri kaldı. Memur emeklileri ve memurlar toplu sözleşme zammının üzerine enflasyon farkı da alacaklar. Peki, 2021 Ocak zammı ile memur maaşı ne kadar artacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte memur maaşları hakkında son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 21.12.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 15:07
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