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Haberler Galeri Memura çifte kazanç! 540 lira artacak! 2021 Ocak zammı ile memur maaşı ne kadar olacak? En düşük...

Memura çifte kazanç! 540 lira artacak! 2021 Ocak zammı ile memur maaşı ne kadar olacak? En düşük...

Memur maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? Enflasyon rakamları emeklilerin ve memurların alacakları zamları belirliyor. 5 aylık enflasyon belli oldu. Yeni memur maaşları için sadece bir veri kaldı. Memur emeklileri ve memurlar toplu sözleşme zammının üzerine enflasyon farkı da alacaklar. Peki, 2021 Ocak zammı ile memur maaşı ne kadar artacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte memur maaşları hakkında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 15:07
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Memura çifte kazanç! 540 lira artacak! 2021 Ocak zammı ile memur maaşı ne kadar olacak? En düşük...

Memur maaşları ne kadar olacak? Memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek. Memur maaşları ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 2021 Ocak zammı ile memur maaşı ne kadar artacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte cevaplar...

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Memura çifte kazanç! 540 lira artacak! 2021 Ocak zammı ile memur maaşı ne kadar olacak? En düşük...

2021 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memurların 2021 Ocak zammı için geri sayım başladı. Memurlar Ocak'ta yüzde 3'lük zamma ilaveten 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark alacak. Yeni maaşların belli olması için sadece bir veri kaldı. 4 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisinin ardından yeni memur maaşları netleşecek.

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Memura çifte kazanç! 540 lira artacak! 2021 Ocak zammı ile memur maaşı ne kadar olacak? En düşük...

MEMURA ÇİFTE KAZANÇ

Ocak zammı yüzde 6.96 çıkarsa aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3.719 liradan 3.978 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.

Yüzde 6.96 zam ile eş yardımı 375,52 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 82,60, 6 yaş üstü için 41,30 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, 540,72 liraya ulaşacak.

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Memura çifte kazanç! 540 lira artacak! 2021 Ocak zammı ile memur maaşı ne kadar olacak? En düşük...

MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 7.02 çıkan Temmuz-Kasım enflasyonuna göre yüzde 3.02 fark oluşurken, Aralık verisi ile bu oran artıracak ya da azaltacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2020 enflasyonu yüzde 14.18 olarak tahmin edildi.

Bu tahmin 6 aylık enflasyonun yüzde 7.96 olacağını gösteriyor. Buna göre, memurlar ve memur emeklileri yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 fark alacak. En düşük memur emeklisi aylığı 2.814 liradan 3.010 liraya yükselecek.

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Memura çifte kazanç! 540 lira artacak! 2021 Ocak zammı ile memur maaşı ne kadar olacak? En düşük...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor. 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler şu şekilde: