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Borçlardan kurtulmak için son fırsat! Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? SGK, KYK, vergi borcu...
Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? AK Parti'nin hazırladığı borç yapılandırma çalışması milyonlarca vatandaşı sevindirdi. Bu yapılandırma ile birlikte hem esnaf hem KOBİ'ler hem de vatandaş önemli bir yükten kurtulacak. Yapılandırma yasası ile birçok ödeme kolaylaşıyor. Peki, vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 21.12.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 14:20
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