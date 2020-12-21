21 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Borçlardan kurtulmak için son fırsat! Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? SGK, KYK, vergi borcu...

Borçlardan kurtulmak için son fırsat! Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? SGK, KYK, vergi borcu...

Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? AK Parti'nin hazırladığı borç yapılandırma çalışması milyonlarca vatandaşı sevindirdi. Bu yapılandırma ile birlikte hem esnaf hem KOBİ'ler hem de vatandaş önemli bir yükten kurtulacak. Yapılandırma yasası ile birçok ödeme kolaylaşıyor. Peki, vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 14:20
  • 1
  • 19
Borçlardan kurtulmak için son fırsat! Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? SGK, KYK, vergi borcu...

Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor? Borç yapılandırma düzenlemesi ile birçok borç kolaylıkla ödenebiliyor. Öncelikle şunu belirtelim ki bu düzenleme bir af değil. Yani borçlar silinmiyor. Ancak daha kolay ödenebilir hale getiriliyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan başvuruların sona ermesine kısa bir süre kaldı. Borçlardan kolaylıkla kurtulmak isteyenlere fırsat olan borç yapılandırma detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Borçlardan kurtulmak için son fırsat! Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? SGK, KYK, vergi borcu...

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN BİTİYOR?

Vergi borcu yapılandırma başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek. Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsıyor.

  • 3
  • 19
Borçlardan kurtulmak için son fırsat! Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? SGK, KYK, vergi borcu...

Yapılandırılan borcun 1 Şubat 2021'e kadar peşin olarak ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının aslından ise yüzde 25 indirim yapılacak.

Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksit halinde ödenmesi imkanı da bulunuyor.

  • 4
  • 19
Borçlardan kurtulmak için son fırsat! Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? SGK, KYK, vergi borcu...

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASINA NASIL BAŞVURULUR?

e-Devlet üzerinden "İnteraktif Vergi Dairesi" uygulamasına giriş yaparak vergi borcu yapılandırması yapabilirsiniz. Sistemde Yapılandırma İşlemleri başlığı altında "7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri" bölümünden başvurunuzu yapabilirsiniz.

Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı başvurulması gerekiyor.

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

  • 5
  • 19
Borçlardan kurtulmak için son fırsat! Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? SGK, KYK, vergi borcu...

YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmadan yararlanacak alacaklar şunlardır:

· Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer'i alacaklar,

· İdari para cezaları,