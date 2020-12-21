Borçlardan kurtulmak için son fırsat! Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? SGK, KYK, vergi borcu...

Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor? Borç yapılandırma düzenlemesi ile birçok borç kolaylıkla ödenebiliyor. Öncelikle şunu belirtelim ki bu düzenleme bir af değil. Yani borçlar silinmiyor. Ancak daha kolay ödenebilir hale getiriliyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan başvuruların sona ermesine kısa bir süre kaldı. Borçlardan kolaylıkla kurtulmak isteyenlere fırsat olan borç yapılandırma detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte cevaplar...