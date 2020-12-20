Memura 7.01 zam müjdesi: 2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak? En düşük ve yüksek...

2021 MEMUR MAAŞI ZAMMI VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla emekliler ve memurlar için Ocak ayı maaşları ile ilgili olası zamlar şöyle oluyor; Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1 artması halinde yapılacak olan zamlar şu şekilde gerçekleşecek; Memur ve memur emeklileri yeni yılda yüzde 3 zamma ilave olarak 4.1 puan da enflasyon farkı alacak, toplam zam oranı da yüzde 7.1'e ulaşacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 8.1 zam alacak.