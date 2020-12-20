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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Memura 7.01 zam müjdesi: 2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak? En düşük ve yüksek... Memura 7.01 zam müjdesi: 2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak? En düşük ve yüksek...
Son dakika... 2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milyonlarca emekli ve memur yeni yılda maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Zam oranların belirlenmesinde ise en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Öğretmen, bekçi, hemşire ve polislerin maaşlarına yapılacak zam oranı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak? En düşük ve yüksek...
Giriş Tarihi: 20.12.2020 19:06 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 19:15
Son dakika... 2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon verilerine göre belirlenecek zam oranı hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Zam oranı ve enflasyon beklentisi hakkında uzman isimlerin değerlendirmeleri sürüyor. Birçok meslek dalını ilgilendiren zam gelişmesi için değerlendirmeler sürüyor. Öğretmen, polis, hemşire ve bekçilerin maaşlarına yapılacak zam için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak? En düşük ve yüksek...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 MEMUR MAAŞI ZAMMI VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla emekliler ve memurlar için Ocak ayı maaşları ile ilgili olası zamlar şöyle oluyor; Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1 artması halinde yapılacak olan zamlar şu şekilde gerçekleşecek; Memur ve memur emeklileri yeni yılda yüzde 3 zamma ilave olarak 4.1 puan da enflasyon farkı alacak, toplam zam oranı da yüzde 7.1'e ulaşacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 8.1 zam alacak.
2021 yılında olası senaryo geçekleşirse memur 3.812 TL ücret alırken yeni maaşı 270 lira artarak 4.082 lira olacak. Memur emeklisi ise 2.717 TL ücret alırken yeni maaşı 193 lira artarak 2.910 lira olacak.
İŞTE MESLEK GRUPLARINA GÖRE ZAMLI MAAŞ TAHMİNLERİ... ÖĞRETMEN ZAMLI MAAŞ TAHMİNİ NEDİR?
Öğretmenler ise (1/4) Temmuz 2020'de 4.480 lira maaş alırken Ocak 2021'de 5.226 TL maaş alması bekleniyor.
POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Baş komiser (1/4) 6580 lira alırken yeni maaşı 467 lira artarak 7.047 lira olması bekleniyor.