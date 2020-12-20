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57 bin 270 personel alımı: Memur olmak isteyenler dikkat! Başvuru şartları nelerdir?

Özel sektör ve kamuya binlerce personel alımı yapılacak. Kamuda en çok alım Emniyet Genel Müdürlüğü ve üniversiteler için olacak. Özel sektörde ise muhasebeden lojistiğe kadar birçok alanda istihdam sağlanacak. Pandemi döneminde istihdam seferliği kapsamında, her alanda ve meslek grubunda alımlar sürüyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise nereden ve nasıl yapacağını sorgulamayı sürdürüyor. İşte, başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 20.12.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 17:11
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57 bin 270 personel alımı: Memur olmak isteyenler dikkat! Başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR haziran ayında 57 bin 270 personel için alım duyurusu yaptı. Sene başından bu yana 827 bin 472 kişi işe yerleşti. İŞKUR'da halen iş için 46 bin kişi aranıyor. Özel sektör ve kamuya binlerce personel alımı yapılacak. Kamuda en çok alım Emniyet Genel Müdürlüğü ve üniversiteler için olacak. Özel sektörde ise muhasebeden lojistiğe kadar birçok alanda istihdam sağlanacak. ahaber.com.tr olarak tüm detayları haberimizde derledik. İşte, başvuru şartları nelerdir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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57 bin 270 personel alımı: Memur olmak isteyenler dikkat! Başvuru şartları nelerdir?

Kamuda istihdam alanları; En çok emniyet genel müdürlüğü ve üniversitelere alım yapılacak.

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57 bin 270 personel alımı: Memur olmak isteyenler dikkat! Başvuru şartları nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü: 8 bin polis

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57 bin 270 personel alımı: Memur olmak isteyenler dikkat! Başvuru şartları nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 500 sözleşmeli personel

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57 bin 270 personel alımı: Memur olmak isteyenler dikkat! Başvuru şartları nelerdir?

Atatürk Üniversitesi: 361 sözleşmeli personel