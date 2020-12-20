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57 bin 270 personel alımı: Memur olmak isteyenler dikkat! Başvuru şartları nelerdir?
Özel sektör ve kamuya binlerce personel alımı yapılacak. Kamuda en çok alım Emniyet Genel Müdürlüğü ve üniversiteler için olacak. Özel sektörde ise muhasebeden lojistiğe kadar birçok alanda istihdam sağlanacak. Pandemi döneminde istihdam seferliği kapsamında, her alanda ve meslek grubunda alımlar sürüyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise nereden ve nasıl yapacağını sorgulamayı sürdürüyor. İşte, başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 20.12.2020 17:04Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 17:11