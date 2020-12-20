57 bin 270 personel alımı: Memur olmak isteyenler dikkat! Başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR haziran ayında 57 bin 270 personel için alım duyurusu yaptı. Sene başından bu yana 827 bin 472 kişi işe yerleşti. İŞKUR'da halen iş için 46 bin kişi aranıyor. Özel sektör ve kamuya binlerce personel alımı yapılacak. Kamuda en çok alım Emniyet Genel Müdürlüğü ve üniversiteler için olacak. Özel sektörde ise muhasebeden lojistiğe kadar birçok alanda istihdam sağlanacak. ahaber.com.tr olarak tüm detayları haberimizde derledik. İşte, başvuru şartları nelerdir?