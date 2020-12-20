Dışı zehir içi lezzet deposu! Kilosu 80 liradan satılıyor! Tezgaha koymadan...

Karadeniz'de av yasağının sona ermesinin ardından tezgahlarda kültür balıkları da satılmaya başlandı.Dışında zehirli dikenleri olan ve korkutucu görüntüsüyle dikkat çeken iskorpit balığı, Sinop'ta en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor. Görünüşü ve dikenleri nedeniyle insanların ellemeye dahi koktuğu iskorpit balığı tezgahların vazgeçilmezi haline geldi.