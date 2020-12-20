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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Dışı zehir içi lezzet deposu! Kilosu 80 liradan satılıyor! Tezgaha koymadan... Dışı zehir içi lezzet deposu! Kilosu 80 liradan satılıyor! Tezgaha koymadan... Karadeniz'de av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından Sinoplu balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Kentte en çok tercih edilen balıklardan biri olan iskorpit de kilosu 80 liradan alıcı buluyor. Giriş Tarihi: 20.12.2020 20:08 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 20:10
Karadeniz'de av yasağının sona ermesinin ardından tezgahlarda kültür balıkları da satılmaya başlandı.Dışında zehirli dikenleri olan ve korkutucu görüntüsüyle dikkat çeken iskorpit balığı, Sinop'ta en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor. Görünüşü ve dikenleri nedeniyle insanların ellemeye dahi koktuğu iskorpit balığı tezgahların vazgeçilmezi haline geldi.
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Balıkçı tezgahlarında en çok satışı yapılan balık ise halk arasında 'çarpan' olarak da bilinen iskorpit oluyor.
Sinop'ta en çok tercih edilen balıklar arasında yer alan iskorpit kilosu 80 liradan satılıyor.
Görünüşü ve dikenleri nedeniyle insanların ellemeye dahi koktuğu iskorpit tezgahların vazgeçilmezi haline geldi.
Kentte balıkçılık yapan İbrahim Coşkunarslan (33), iskorpitin zehirli dikenleri bulunduğunu, temizlenmesinin zor ancak etinin çok lezzetli olduğunu söyledi.