Memura %62 zam+600 puanlık ek ilave! 12.000 TL alan emekliye (4C) 14.814 TL maaş! Yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, hizmetli…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı "Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek göstergenin getirilmesi hususunda yetkili konfederasyonla birlikte çalışma yapılacak" şeklindeki açıklamasının ardından heyecanlı bekleyiş başladı.

KİMLERİ KAPSAYACAK?

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle milyonların yüzü güldü. Birinci dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı. Ek gösterge; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi gibi bazı meslek gruplarında 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı. Şimdi bu düzenlemenin dışında kalanlara da piyango vuracak.

Birinci dereceye gelen tüm memurlar 3600 ek gösterge kapsamına girecek. Daha önceki düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak.