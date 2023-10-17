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Haberler Galeri Memura %62 zam+600 puanlık ek ilave! 12.000 TL alan emekliye (4C) 14.814 TL maaş! Yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, hizmetli…

Memura %62 zam+600 puanlık ek ilave! 12.000 TL alan emekliye (4C) 14.814 TL maaş! Yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, hizmetli…

Memur maaş zammı, her yıl olduğu gibi büyük bir ilgi ve merakla takip edilen bir konu olmaya devam ediyor. Yıllık enflasyon farkı, toplu sözleşme oranları ve Hakem Kurulu kararları gibi faktörler, memur maaşlarının belirlenmesinde etkili oluyor. Özellikle 2024 Ocak ayında uygulanacak olan zammın, kamu görevlilerinin maaşlarını nasıl etkileyeceği merak konusu. İşte meslek meslek zamlı maaş hesaplaması...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.10.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 09:22
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Memura %62 zam+600 puanlık ek ilave! 12.000 TL alan emekliye 4C 14.814 TL maaş! Yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, hizmetli…

Memur maaş zammı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir önem taşıyor. 2024 yılı için memur maaş zammıyla ilgili bazı tahminler ve öneriler gündeme geliyor. Ocak 2024'te uygulanacak olan zam oranları ve en düşük memur maaşı, son dönem enflasyon oranlarına ve toplu sözleşme sonuçlarına bağlı olarak netleşecek. Memurlar ve aileleri, maaş zammının miktarı ve artışın aile bütçelerine etkisini yakından takip ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memura %62 zam+600 puanlık ek ilave! 12.000 TL alan emekliye 4C 16.560 TL maaş! Yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, hizmetli…

BAKAN IŞIKHAN'DAN SON MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024'te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." açıklamalarında bulunmuştu.

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Memura %62 zam+600 puanlık ek ilave! 12.000 TL alan emekliye 4C 16.560 TL maaş! Yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, hizmetli…

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli maaş zammına ilişkin olarak ise, "Bir ödeme kararlaştırdık, emeklilerimiz, memurumuz, işçimiz, bütün çalışanlarımız için sözümüz var enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi önceliklendireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Memura %62 zam+600 puanlık ek ilave! 12.000 TL alan emekliye 4C 16.560 TL maaş! Yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, hizmetli…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı "Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek göstergenin getirilmesi hususunda yetkili konfederasyonla birlikte çalışma yapılacak" şeklindeki açıklamasının ardından heyecanlı bekleyiş başladı.

KİMLERİ KAPSAYACAK?

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle milyonların yüzü güldü. Birinci dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı. Ek gösterge; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi gibi bazı meslek gruplarında 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı. Şimdi bu düzenlemenin dışında kalanlara da piyango vuracak.

Birinci dereceye gelen tüm memurlar 3600 ek gösterge kapsamına girecek. Daha önceki düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak.

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Memura %62 zam+600 puanlık ek ilave! 12.000 TL alan emekliye 4C 16.560 TL maaş! Yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, hizmetli…

NASIL YANSIYACAK?
Yeni düzenlemeden 500 binin üzerinde memurun yararlanması bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle emekli olan memurların emekli aylığı artacak, çalışan memurların ise bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte hem emekli ikramiyelerinde artış olacak hem de emekli aylıkları yükselecek.