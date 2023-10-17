17 Ekim 2023, Salı
Memura %62 zam+600 puanlık ek ilave! 12.000 TL alan emekliye (4C) 14.814 TL maaş! Yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, hizmetli…
Memur maaş zammı, her yıl olduğu gibi büyük bir ilgi ve merakla takip edilen bir konu olmaya devam ediyor. Yıllık enflasyon farkı, toplu sözleşme oranları ve Hakem Kurulu kararları gibi faktörler, memur maaşlarının belirlenmesinde etkili oluyor. Özellikle 2024 Ocak ayında uygulanacak olan zammın, kamu görevlilerinin maaşlarını nasıl etkileyeceği merak konusu. İşte meslek meslek zamlı maaş hesaplaması...
Giriş Tarihi: 17.10.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 09:22
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