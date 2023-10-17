100 bin taşerona detaylar torbada şekillendi! 4D’li taşerona kadro Meclis tarihinde son durum ne? Belediye şirket işçileri, KİT, şoförler...

TBMM, vatandaşların gelirlerini artırma ve emeklilik süreçlerini kolaylaştırma amacıyla önemli düzenlemeleri ele almak üzere harekete geçiyor. Bu düzenlemelerin merkezinde emeklilerin maaşlarında iyileştirmeler ve taşeron işçilere kadro verilmesi gibi konular bulunuyor. Taşeron işçilerin kadroya alınması, uzun süredir beklenen ve önemli bir sosyal güvence adımını temsil ediyor. Bu düzenleme ile birlikte taşeron işçiler, daha iyi çalışma koşullarına sahip olacaklar ve emeklilik hakları da güvence altına alınmış olacak. Bu konuda son durum ve ayrıntılar haberimizde...