HaberlerGaleri100 bin taşerona detaylar torbada şekillendi! 4D'li taşerona kadro Meclis tarihinde son durum ne? Belediye şirket işçileri, KİT, şoförler...
100 bin taşerona detaylar torbada şekillendi! 4D'li taşerona kadro Meclis tarihinde son durum ne? Belediye şirket işçileri, KİT, şoförler...
100 bin işçiye kadro verilmesi uzun zamandır gündemde olan ve birçok çalışan tarafından dikkatle takip edilen bir konudur. Özellikle taşeron işçilere kadro düzenlemesi, işçilerin çalışma koşulları ve sosyal hakları açısından büyük bir öneme sahiptir. Kadro verilmesi beklenen işçiler arasında farklı meslek gruplarından insanlar bulunmaktadır. Bu kadro düzenlemesi, çalışanların iş güvencesini artırarak onlara daha fazla sosyal hak sunmayı amaçlamaktadır. İşte Meclis tarihine ilişkin son gelişmeler...