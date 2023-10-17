17 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 100 bin taşerona detaylar torbada şekillendi! 4D'li taşerona kadro Meclis tarihinde son durum ne? Belediye şirket işçileri, KİT, şoförler...

100 bin taşerona detaylar torbada şekillendi! 4D'li taşerona kadro Meclis tarihinde son durum ne? Belediye şirket işçileri, KİT, şoförler...

100 bin işçiye kadro verilmesi uzun zamandır gündemde olan ve birçok çalışan tarafından dikkatle takip edilen bir konudur. Özellikle taşeron işçilere kadro düzenlemesi, işçilerin çalışma koşulları ve sosyal hakları açısından büyük bir öneme sahiptir. Kadro verilmesi beklenen işçiler arasında farklı meslek gruplarından insanlar bulunmaktadır. Bu kadro düzenlemesi, çalışanların iş güvencesini artırarak onlara daha fazla sosyal hak sunmayı amaçlamaktadır. İşte Meclis tarihine ilişkin son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.10.2023 07:17 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 07:17
  • 1
  • 9
100 bin taşerona detaylar torbada şekillendi! 4D’li taşerona kadro Meclis tarihinde son durum ne? Belediye şirket işçileri, KİT, şoförler...

TBMM, vatandaşların gelirlerini artırma ve emeklilik süreçlerini kolaylaştırma amacıyla önemli düzenlemeleri ele almak üzere harekete geçiyor. Bu düzenlemelerin merkezinde emeklilerin maaşlarında iyileştirmeler ve taşeron işçilere kadro verilmesi gibi konular bulunuyor. Taşeron işçilerin kadroya alınması, uzun süredir beklenen ve önemli bir sosyal güvence adımını temsil ediyor. Bu düzenleme ile birlikte taşeron işçiler, daha iyi çalışma koşullarına sahip olacaklar ve emeklilik hakları da güvence altına alınmış olacak. Bu konuda son durum ve ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
100 bin taşerona detaylar torbada şekillendi! 4D’li taşerona kadro Meclis tarihinde son durum ne? Belediye şirket işçileri, KİT, şoförler...

TAŞERONA KADRO SON DURUM NE?

Daha önce kadroya geçen 1 milyon taşeron işçilerin haricinde bazı teknik nedenlerle kadro imkanı bulunmayan 100 bin taşeron işçi de bu dönemde kadro imkanı bekliyor.

  • 3
  • 9
100 bin taşerona detaylar torbada şekillendi! 4D’li taşerona kadro Meclis tarihinde son durum ne? Belediye şirket işçileri, KİT, şoförler...

Bu işçilerle ilgili çalışmalar da yapıldı. KİT'lerdeki taşeronlar ve şoför kadrosundakiler 2. torba yasanın çıkmasını bekliyor.

  • 4
  • 9
100 bin taşerona detaylar torbada şekillendi! 4D’li taşerona kadro Meclis tarihinde son durum ne? Belediye şirket işçileri, KİT, şoförler...

TORBA YASADA HANGİ MADDELER VAR?

EMEKLİYENİN MAAŞINA REFAH PAYI

Yeni yasama yılına dün başlayan Meclis'in gündemine yılın son çeyreğinde ekonomiye ilişkin bazı düzenlemelerin gelmesi bekleniyor. Çalışanların ve emeklilerin taleplerine yönelik çalışmalar devam ederken, gerekli düzenlemelerin son şeklini aldıktan sonra parti gruplarının ve milletvekillerinin gündemine gelmesi öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilere verilecek refah payına ilişkin çalışmayı kısa süre içinde tamamlayacak.

  • 5
  • 9
100 bin taşerona detaylar torbada şekillendi! 4D’li taşerona kadro Meclis tarihinde son durum ne? Belediye şirket işçileri, KİT, şoförler...

PRİM YÜKÜ DÜŞECEK Mİ?

Yaklaşık 1 milyon küçük esnaf ile çiftçinin prim yükünü aşağı çekecek yasal düzenleme de Meclis'e gelecek. Küçük esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e indirilerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek.