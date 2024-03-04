04 Mart 2024, Pazartesi
Memura, 4C'liye güncel oran oluşuyor! Temmuzda en az %10 zam ışığı yandı! Enflasyon, toplu sözleşmeyle polis, öğretmen, hemşire maaşları...
Milyonlar, yılın ikinci enflasyon rakamlarını 4 Mart Pazartesi (bugün) günü açıklandı. Temmuz 2024'te emekli ve memur zammı hesaplamalarının önemli bir parçasını enflasyon rakamları oluşturuyor. Temmuz ayında yapılacak zam hesaplamaları ise şimdiden netleşmeye başladı. Peki memur maaşları temmuzda yüzde kaç artacak? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 10:31
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