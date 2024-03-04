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Haberler Galeri Memura, 4C'liye güncel oran oluşuyor! Temmuzda en az %10 zam ışığı yandı! Enflasyon, toplu sözleşmeyle polis, öğretmen, hemşire maaşları...

Memura, 4C'liye güncel oran oluşuyor! Temmuzda en az %10 zam ışığı yandı! Enflasyon, toplu sözleşmeyle polis, öğretmen, hemşire maaşları...

Milyonlar, yılın ikinci enflasyon rakamlarını 4 Mart Pazartesi (bugün) günü açıklandı. Temmuz 2024'te emekli ve memur zammı hesaplamalarının önemli bir parçasını enflasyon rakamları oluşturuyor. Temmuz ayında yapılacak zam hesaplamaları ise şimdiden netleşmeye başladı. Peki memur maaşları temmuzda yüzde kaç artacak? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 10:31
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Memura, 4C’liye güncel oran oluşuyor! Temmuzda en az %10 zam ışığı yandı! Enflasyon, toplu sözleşmeyle polis, öğretmen, hemşire maaşları...

Şubat ayı enflasyonu açıklandı. 2024'ün ilk iki aylık enflasyon oranı ile birlikte emekliler, %11,54'lük bir zam alacaklar. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammından kaynaklanan enflasyon farkını garantileyecekler. Bu süreçte, enflasyonun seyri ve Temmuz zammı hesaplamaları, milyonlarca emekli ve memur için önemli bir mali belirleyici olmaya devam ediyor.

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Memura, 4C’liye güncel oran oluşuyor! Temmuzda en az %10 zam ışığı yandı! Enflasyon, toplu sözleşmeyle polis, öğretmen, hemşire maaşları...

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2024
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %67,07, aylık %4,53 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Şubat 2024
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %47,29 arttı, aylık %3,74 arttı

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Memura, 4C’liye güncel oran oluşuyor! Temmuzda en az %10 zam ışığı yandı! Enflasyon, toplu sözleşmeyle polis, öğretmen, hemşire maaşları...

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİLERİ

AA Finans tarafından düzenlenen bir ankete katılan ekonomistler, Şubat ayı için enflasyon beklentilerini yüzde 3,40 ile yüzde 5,00 arasında bir aralıkta ifade etmişlerdir. Bu tahminler, bir önceki ay kaydedilen yüzde 64,86'lık yıllık enflasyon oranının, yüzde 66,30'a yükselmesi öngörüsüyle sonuçlanmıştır. Ayrıca, 2024 yıl sonu için enflasyon beklentisi ise yüzde 42,46 olarak belirlenmiştir.

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Memura, 4C’liye güncel oran oluşuyor! Temmuzda en az %10 zam ışığı yandı! Enflasyon, toplu sözleşmeyle polis, öğretmen, hemşire maaşları...

OCAK AYINDA TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ ARTIŞI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında yüzde 6,70'lik bir artış göstermiştir. Bu artış, tüketicilerin genel fiyat seviyelerindeki değişimi ve maliyetlerindeki artışı gözler önüne sermektedir.

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Memura, 4C’liye güncel oran oluşuyor! Temmuzda en az %10 zam ışığı yandı! Enflasyon, toplu sözleşmeyle polis, öğretmen, hemşire maaşları...

MEMURA TOPLU SÖZLEŞMEYLE %10 ZAM!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme ile memur maaşlarına ve memur emeklisinin aylıklarına önemli zamlar yapılmıştır. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında ise yüzde 10 zam uygulanacak.

2025 yılında ise ilk ve ikinci altı aylık dönemlerde sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 5 zam yapılması planlanmaktadır.