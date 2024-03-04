Memura, 4C’liye güncel oran oluşuyor! Temmuzda en az %10 zam ışığı yandı! Enflasyon, toplu sözleşmeyle polis, öğretmen, hemşire maaşları...

MEMURA TOPLU SÖZLEŞMEYLE %10 ZAM!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme ile memur maaşlarına ve memur emeklisinin aylıklarına önemli zamlar yapılmıştır. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında ise yüzde 10 zam uygulanacak.

2025 yılında ise ilk ve ikinci altı aylık dönemlerde sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 5 zam yapılması planlanmaktadır.