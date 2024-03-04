THY, Melbourne Victory’nin ana sponsoru oldu!

"SPOR KULÜPLERİNİ DESTEKLEMEK GELENEKSEL HALE GELDİ"

Melbourne Victory takımı ile yapılan iş birliği hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Melbourne Victory ile bu yolculuğa çıkmaktan memnuniyet duyuyoruz. Başarı tutkusu ve mükemmellik değerlerimizi paylaşarak futbolseverler ve seyahat severler için unutulmaz deneyimler ortaya koymak ve birçok branşta spor kulübü desteklemek bizim için geleneksel bir hale geldi" dedi.