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Haberler Galeri Memura: 43 bin TL,  Emekli Memura (4C): 19 bin TL! %10.71'lik zam oranı hesapları değiştirdi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Vaiz...

Memura: 43 bin TL,  Emekli Memura (4C): 19 bin TL! %10.71'lik zam oranı hesapları değiştirdi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Vaiz...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Ocak ayı maaşlarını merakla bekliyor. Açıklanan verilere göre, enflasyon farkıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplanmaya başlandı. Bu yıl uygulanacak zam oranı için üç farklı formül üzerinde durulurken, yapılan enflasyon tahminleri en düşük memur maaşının 43 bin lirayı geçebileceğini işaret ediyor. Peki, memur ve emeklileri Ocak ayında ne kadar maaş alacak? İşte zamlı maaşlarla ilgili detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 12:15
Memura: 43 bin TL,  Emekli Memura 4C: 19 bin TL! %10.71’lik zam oranı hesapları değiştirdi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Vaiz...

Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi, Ocak ayında yapılacak zam oranını heyecanla bekliyor. Geçtiğimiz yıl Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yüzde 6 olarak belirlenen zam oranına, bu yıl enflasyon farkı da eklenecek. Memurlar ve emeklileri, maaşlarındaki artışın ne kadar olacağını merakla takip ediyor. Peki 2025 Ocak'ta kim ne kadar alacak? İşte konuya ilişkin Taklvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...

Memura: 43 bin TL,  Emekli Memura 4C: 19 bin TL! %10.71’lik zam oranı hesapları değiştirdi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Vaiz...

Ocak Ayında Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: 3 Farklı Senaryo

2024 yılı yaklaşırken, yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi Ocak ayında yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Zam oranları, enflasyon farkı ve geçtiğimiz yıl belirlenen yüzde 6'lık artışa eklenecek farkla belirlenecek. Peki, memur ve emeklilerin maaşları ne kadar artacak? İşte üç farklı senaryo:

Memura: 43 bin TL,  Emekli Memura 4C: 19 bin TL! %10.71’lik zam oranı hesapları değiştirdi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Vaiz...

Enflasyon Farkı İçin Ne Gerekli?

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayında enflasyon farkı alabilmeleri için, 2024'ün ikinci yarısındaki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışının yüzde 10'u aşması gerekiyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre, Ocak ayında enflasyon farkı ile maaş artışı kaçınılmaz görünüyor. Bu kapsamda, üç farklı enflasyon tahminine göre maaşlarda olası artışlar hesaplanıyor.

Memura: 43 bin TL,  Emekli Memura 4C: 19 bin TL! %10.71’lik zam oranı hesapları değiştirdi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Vaiz...

Merkez Bankası'nın Tahminleri

Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak güncellemişti. Eğer enflasyon bu seviyede kalırsa, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.64 olarak gerçekleşecek ve bu durumda memur maaşlarına yüzde 0.58 enflasyon farkı eklenerek zam oranı yüzde 6.62'ye çıkacak.

Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 42 seviyesinde bir enflasyon gerçekleşirse, enflasyon farkı yüzde 3.49 olacak ve Ocak zammı yüzde 9.70'e yükselecek.

Memura: 43 bin TL,  Emekli Memura 4C: 19 bin TL! %10.71’lik zam oranı hesapları değiştirdi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Vaiz...

Ekonomistlerin Tahminleri

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan ekonomist tahminlerine göre, 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 43.31 olarak öngörülüyor. Bu tahmin gerçekleşirse, ikinci yarıdaki enflasyon yüzde 14.89 olacak ve memurlar yüzde 4.45 enflasyon farkı alacak. Bu durumda, Ocak zammı yüzde 10.71'e ulaşacak.