21 Ağustos 2024, Çarşamba
Memura: 43 bin TL, Emekli Memura (4C): 19 bin TL! %10.71'lik zam oranı hesapları değiştirdi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Vaiz...
Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Ocak ayı maaşlarını merakla bekliyor. Açıklanan verilere göre, enflasyon farkıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplanmaya başlandı. Bu yıl uygulanacak zam oranı için üç farklı formül üzerinde durulurken, yapılan enflasyon tahminleri en düşük memur maaşının 43 bin lirayı geçebileceğini işaret ediyor. Peki, memur ve emeklileri Ocak ayında ne kadar maaş alacak? İşte zamlı maaşlarla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 21.08.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 12:15