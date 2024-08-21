Memura: 43 bin TL,  Emekli Memura (4C): 19 bin TL! %10.71'lik zam oranı hesapları değiştirdi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Vaiz...

Merkez Bankası'nın Tahminleri

Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak güncellemişti. Eğer enflasyon bu seviyede kalırsa, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.64 olarak gerçekleşecek ve bu durumda memur maaşlarına yüzde 0.58 enflasyon farkı eklenerek zam oranı yüzde 6.62'ye çıkacak.

Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 42 seviyesinde bir enflasyon gerçekleşirse, enflasyon farkı yüzde 3.49 olacak ve Ocak zammı yüzde 9.70'e yükselecek.