EYT’siz prim gün çizelgesi: 1997, 2001, 2003, 2009 işe girişi olana 45-46-47 yaşla emeklilik!

EYT'Yİ KAÇIRANLAR DİKKAT!

Türkiye'de emekli sayısı, EYT düzenlemesinin ardından 16 milyona ulaştı, ancak çalışan sayısı 32 milyon civarında. Bu durumda her bir emekliye yaklaşık 1.5 çalışan düşerken, ideal oranın 4 çalışana 1 emekli olması gerektiği belirtiliyor. EYT yasası kapsamında 2 milyondan fazla sigortalı yaş şartı olmadan emeklilik hakkı elde ederken, önümüzdeki dönemlerde 2 milyona yakın kişi daha bu düzenlemeden yararlanacak. Ancak, EYT'den yararlanamayanlar için bazı erken emeklilik seçenekleri mevcut.