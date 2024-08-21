21 Ağustos 2024, Çarşamba
EYT'siz prim gün çizelgesi: 1997, 2001, 2003, 2009 işe girişi olana 45-46-47 yaşla emeklilik!
EYT yasası sayesinde 2 milyondan fazla sigortalı, yaş şartı aranmadan emekli olma fırsatı yakaladı. Ancak, bu düzenlemeden yararlanamayanlar için erken emeklilik alternatifleri mevcut. Çalışanlar için birçok kişi tarafından bilinmeyen 7 farklı erken emeklilik formülü, emeklilik planlarını hızlandırmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor. İşte, EYT'yi kaçıranlar için erken emekli olmanın yolları ve bilinmesi gereken detaylar...
Giriş Tarihi: 21.08.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 08:32