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Haberler Galeri EYT'siz prim gün çizelgesi: 1997, 2001, 2003, 2009 işe girişi olana 45-46-47 yaşla emeklilik!

EYT'siz prim gün çizelgesi: 1997, 2001, 2003, 2009 işe girişi olana 45-46-47 yaşla emeklilik!

EYT yasası sayesinde 2 milyondan fazla sigortalı, yaş şartı aranmadan emekli olma fırsatı yakaladı. Ancak, bu düzenlemeden yararlanamayanlar için erken emeklilik alternatifleri mevcut. Çalışanlar için birçok kişi tarafından bilinmeyen 7 farklı erken emeklilik formülü, emeklilik planlarını hızlandırmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor. İşte, EYT'yi kaçıranlar için erken emekli olmanın yolları ve bilinmesi gereken detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 08:32
EYT’siz prim gün çizelgesi: 1997, 2001, 2003, 2009 işe girişi olana 45-46-47 yaşla emeklilik!

EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar için erken emeklilik fırsatları gündemde. Çalışanlar, EYT'yi kaçırmış olsalar da erken emeklilik için uygulanabilecek 7 formülü henüz bilmiyor. İşte, bu bilinmeyen yollar ve erken emeklilik stratejileri, çalışanların emeklilik planlarını nasıl etkileyebilir? Detaylar haberimizde...

EYT’siz prim gün çizelgesi: 1997, 2001, 2003, 2009 işe girişi olana 45-46-47 yaşla emeklilik!

EYT'Yİ KAÇIRANLAR DİKKAT!

Türkiye'de emekli sayısı, EYT düzenlemesinin ardından 16 milyona ulaştı, ancak çalışan sayısı 32 milyon civarında. Bu durumda her bir emekliye yaklaşık 1.5 çalışan düşerken, ideal oranın 4 çalışana 1 emekli olması gerektiği belirtiliyor. EYT yasası kapsamında 2 milyondan fazla sigortalı yaş şartı olmadan emeklilik hakkı elde ederken, önümüzdeki dönemlerde 2 milyona yakın kişi daha bu düzenlemeden yararlanacak. Ancak, EYT'den yararlanamayanlar için bazı erken emeklilik seçenekleri mevcut.

EYT’siz prim gün çizelgesi: 1997, 2001, 2003, 2009 işe girişi olana 45-46-47 yaşla emeklilik!

Erken Emeklilik İçin 7 Formül

1. Çocuklar Avantaj Sağlıyor

Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanarak emeklilik yaşını öne çekebilirler. 3 çocuğa kadar borçlanma ile 6 yıl kazandıran bu yöntem, çocukların sigortalı olmadan önce doğmuş olması şartıyla uygulanabilir.

EYT’siz prim gün çizelgesi: 1997, 2001, 2003, 2009 işe girişi olana 45-46-47 yaşla emeklilik!

2. Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar için askerlik süreleri, sigorta giriş tarihini geriye çekme ve prim kazanma avantajı sağlar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik borçlanması, emekliliği en az 1 yıl öne çekebilir.

EYT’siz prim gün çizelgesi: 1997, 2001, 2003, 2009 işe girişi olana 45-46-47 yaşla emeklilik!

3. 10 Yıl Prim Yetiyor

Kısmi emeklilik kapsamında, 15 yıl ve 3600 gün prim ödemesi yapanlar daha erken emekli olabilir. Bu yöntem, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli olup, sonrası için prim ve yıl şartları daha yüksektir.