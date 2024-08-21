21 Ağustos 2024, Çarşamba
Emlak ilanında yeni dönem! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: 158 bin TL cezası var
Emlak sektöründe yeni dönem başlarken, düzenleme ile sahte emlak ilanlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakta doğrulanmış ilan sisteminin devreye alınmasıyla denetimlerin daha sık olacağını belirterek, mevzuata aykırı hareket edenlere 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanacağını bildirdi.
Giriş Tarihi: 21.08.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 13:28