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Haberler Galeri Emlak ilanında yeni dönem! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: 158 bin TL cezası var

Emlak ilanında yeni dönem! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: 158 bin TL cezası var

Emlak sektöründe yeni dönem başlarken, düzenleme ile sahte emlak ilanlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakta doğrulanmış ilan sisteminin devreye alınmasıyla denetimlerin daha sık olacağını belirterek, mevzuata aykırı hareket edenlere 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 13:28
Emlak ilanında yeni dönem! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: 158 bin TL cezası var

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticaretine yönelik yönetmelik değişikliğiyle piyasanın güvenilirlik içinde işlemesini sağlamak, tüketici haklarını korumak ve taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla ilan platformlarında emlakçılara "doğrulama yükümlülüğü" getirdi.

Emlak ilanında yeni dönem! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: 158 bin TL cezası var

YILBAŞINDAN İTİBAREN ZORUNLU OLARAK UYGULANACAK

Düzenleme kapsamında Bakanlıkça kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Eylül'de devreye alınacak ve yılbaşından itibaren zorunlu olarak emlak ticaretinde uygulanacak.

Emlak ilanında yeni dönem! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: 158 bin TL cezası var

Uygulamayla platformlardaki emlak ilanları, taşınmaz sahibi, bu kişinin birinci ve ikinci hısımları veya eşi tarafından sistem üzerinden yetkilendirilen işletmelerce verilebilecek.

Emlak ilanında yeni dönem! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: 158 bin TL cezası var

"SPEKÜLATİF FİYAT ARTIŞLARININ ÖNÜNE GEÇMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Ticaret Bakanı Bolat gazetecilere düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Yetkilendirmenin e-Devlet üzerinde oluşturulan ekrandan gerçekleştirileceğini belirten Bolat, Bakanlıktan alınması gereken taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip olmayan emlakçıların ilan girişi yapamayacağını söyledi.

Emlak ilanında yeni dönem! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: 158 bin TL cezası var

Bolat, "Düzenlemeyle ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesini, sahte, aldatıcı ilanların ve bunların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Uygulamaya geçişin hem vatandaşlar hem de sektör paydaşları için kademeli şekilde gerçekleşeceğini vurgulayan Bolat, "EİDS'nin devreye alınması sonrasında ilanlar Bakanlığımızca sıkı şekilde takip edilecek, mevzuata aykırı hareket edenler hakkında her bir aykırılık için 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek." diye konuştu.