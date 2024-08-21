Emlak ilanında yeni dönem! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: 158 bin TL cezası var

Bolat, "Düzenlemeyle ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesini, sahte, aldatıcı ilanların ve bunların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Uygulamaya geçişin hem vatandaşlar hem de sektör paydaşları için kademeli şekilde gerçekleşeceğini vurgulayan Bolat, "EİDS'nin devreye alınması sonrasında ilanlar Bakanlığımızca sıkı şekilde takip edilecek, mevzuata aykırı hareket edenler hakkında her bir aykırılık için 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek." diye konuştu.