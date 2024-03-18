Memura: 40.606 TL 4C’li Emekliye:21.353 TL Maaş! Ek Artış+10 Puanlık İlaveyle Temmuz Zam Oranı Şekillendi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma....

Memur ve Emekli Maaşlarına Yansıyacak Artışlar

Bu durumda, şu an için 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 17.34'lük bir artışla 38 bin 558 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 14 bin 741 liradan yüzde 17.34'lük artışla 17 bin 297 liraya yükselecek. Zam oranının yüzde 18.61 olması halinde ise, en düşük memur maaşı 38 bin 976 lira, en düşük memur emeklisi aylığı 17 bin 485 lira olacak.