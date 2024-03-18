HaberlerGaleriMemura: 40.606 TL 4C'li Emekliye:21.353 TL Maaş! Ek Artış+10 Puanlık İlaveyle Temmuz Zam Oranı Şekillendi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma....
Memura: 40.606 TL 4C'li Emekliye:21.353 TL Maaş! Ek Artış+10 Puanlık İlaveyle Temmuz Zam Oranı Şekillendi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma....
Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilerine yüzde 10 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon farkının ne olacağı ise büyük bir merak konusu. Ancak Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden gelen ipuçları, enflasyon farkıyla ilgili önemli bilgiler sunuyor. Peki memur maaşları ne kadar artacak? Kim kaç TL alır?
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:13Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 13:13