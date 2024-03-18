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Haberler Galeri Memura: 40.606 TL 4C'li Emekliye:21.353 TL Maaş! Ek Artış+10 Puanlık İlaveyle Temmuz Zam Oranı Şekillendi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma....

Memura: 40.606 TL 4C'li Emekliye:21.353 TL Maaş! Ek Artış+10 Puanlık İlaveyle Temmuz Zam Oranı Şekillendi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma....

Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilerine yüzde 10 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon farkının ne olacağı ise büyük bir merak konusu. Ancak Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden gelen ipuçları, enflasyon farkıyla ilgili önemli bilgiler sunuyor. Peki memur maaşları ne kadar artacak? Kim kaç TL alır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 13:13
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Memura: 40.606 TL 4C’li Emekliye:21.353 TL Maaş! Ek Artış+10 Puanlık İlaveyle Temmuz Zam Oranı Şekillendi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma....

2024 yılının ilk yarısında, memurlar ve memur emeklileri, maaşlarına yapılacak zam ve enflasyon farkıyla ilgili gelişmeleri dikkatle takip ediyorlar. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre, Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 10 oranında bir zam yapılacak. Bu zammın yanı sıra, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden bir enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...

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Memura: 40.606 TL 4C’li Emekliye:21.353 TL Maaş! Ek Artış+10 Puanlık İlaveyle Temmuz Zam Oranı Şekillendi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma....

Enflasyon Farkı Beklentisi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, yılın ilk iki ayındaki enflasyon oranları sırasıyla yüzde 6.70 ve yüzde 4.53 olarak gerçekleşti. Bu veriler ışığında, ilk 2 aylık toplam enflasyon yüzde 11.54'ü buldu. Enflasyon farkının hesaplanabilmesi için, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşması gerekmekte ve bu durum önümüzdeki aylarda açıklanacak olan verilere bağlı olarak netleşecek.

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Memura: 40.606 TL 4C’li Emekliye:21.353 TL Maaş! Ek Artış+10 Puanlık İlaveyle Temmuz Zam Oranı Şekillendi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma....

Merkez Bankası'ndan İpucu

Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon farkıyla ilgili önemli ipuçları veriyor. Anket sonuçlarına göre, Mart, Nisan ve Mayıs aylarının enflasyon tahminleri sırasıyla yüzde 3.43, yüzde 3.42 ve yüzde 2.82 olarak belirlendi. Bu tahminlere dayanarak, ilk 5 ayın enflasyon oranının yüzde 22.67 olması bekleniyor. Bu oran gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklilerine yüzde 6.67'lik bir enflasyon farkı yansıtılacak.

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Memura: 40.606 TL 4C’li Emekliye:21.353 TL Maaş! Ek Artış+10 Puanlık İlaveyle Temmuz Zam Oranı Şekillendi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma....

Zam Oranları Nasıl Hesaplanacak?

Yapılacak yüzde 10'luk Temmuz zammı ve beklentilere göre oluşacak enflasyon farkı ile birlikte, memurlar ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam oranı yüzde 17.34'e ulaşacak. Ancak, kesin zam oranı Haziran ayında açıklanacak enflasyon verisi ile birlikte netleşecek. Eğer ilk 6 aylık TÜFE yüzde 24 olarak gerçekleşirse, toplam zam oranı yüzde 18.61'e çıkacak.

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Memura: 40.606 TL 4C’li Emekliye:21.353 TL Maaş! Ek Artış+10 Puanlık İlaveyle Temmuz Zam Oranı Şekillendi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma....

Memur ve Emekli Maaşlarına Yansıyacak Artışlar

Bu durumda, şu an için 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 17.34'lük bir artışla 38 bin 558 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 14 bin 741 liradan yüzde 17.34'lük artışla 17 bin 297 liraya yükselecek. Zam oranının yüzde 18.61 olması halinde ise, en düşük memur maaşı 38 bin 976 lira, en düşük memur emeklisi aylığı 17 bin 485 lira olacak.