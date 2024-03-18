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Haberler Galeri 1990-1996 arası 2010 sonrası emeklilik yaş prim gün matematiksel tablosu! 49-51-53 yaşla emekli olacaklar listesi

1990-1996 arası 2010 sonrası emeklilik yaş prim gün matematiksel tablosu! 49-51-53 yaşla emekli olacaklar listesi

Emeklilik çalışma hayatının sonunda bireylerin en çok arzu ettiği ve beklediği dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Emeklilik öncesi mali planlama yapabilmek ve doğru adımları atabilmek adına kullanılan çeşitli hesaplama araçları bireylerin finansal geleceklerini daha sağlam bir zeminde planlamalarına olanak tanıyor. Bu araçlar prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve diğer önemli faktörleri dikkate alarak, emeklilik maaşı hesaplamalarını gerçekleştiriyor.

Giriş Tarihi: 18.03.2024 12:27
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1990-1996 arası 2010 sonrası emeklilik yaş prim gün matematiksel tablosu! 49-51-53 yaşla emekli olacaklar listesi

Emeklilik şartları, cinsiyete, sigorta başlangıç tarihine ve ödenmiş prim gün sayısına göre değişiklik gösteriyor. Emeklilik için genel olarak belirli bir yaşa ulaşma, belirli bir süre boyunca çalışma ve düzenli olarak prim ödemeleri gibi koşullar aranıyor. SGK'nın resmi web sitesinde yer alan emeklilik hesaplama aracı bireylerin emeklilik yaşını, gerekli prim günlerini ve sigortalılık süresini hesaplamada önemli bir yardımcı oluyor.

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1990-1996 arası 2010 sonrası emeklilik yaş prim gün matematiksel tablosu! 49-51-53 yaşla emekli olacaklar listesi
ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı
31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş
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1990-1996 arası 2010 sonrası emeklilik yaş prim gün matematiksel tablosu! 49-51-53 yaşla emekli olacaklar listesi

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş
24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş

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1990-1996 arası 2010 sonrası emeklilik yaş prim gün matematiksel tablosu! 49-51-53 yaşla emekli olacaklar listesi
24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş
24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş
24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş
24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş
24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş
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1990-1996 arası 2010 sonrası emeklilik yaş prim gün matematiksel tablosu! 49-51-53 yaşla emekli olacaklar listesi
24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş
24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş
24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş
24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş