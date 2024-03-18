18 Mart 2024, Pazartesi
Mart Ayında Faiz Fırtınası! 250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Dudak Uçuklatacak!
Türkiye'deki yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için vadeli mevduat hesapları son dönemde önemli bir gündem maddesi haline geldi, çünkü birçok banka son zamanlarda cazip faiz oranları sunmaya başladı. 18 Mart itibarıyla, birçok bankanın vadeli mevduat faiz oranları %50'ye kadar yükseldi, bu da Türk Lirası cinsinden tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor.
Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 13:53
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