18 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mart Ayında Faiz Fırtınası! 250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Dudak Uçuklatacak!

Mart Ayında Faiz Fırtınası! 250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Dudak Uçuklatacak!

Türkiye'deki yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için vadeli mevduat hesapları son dönemde önemli bir gündem maddesi haline geldi, çünkü birçok banka son zamanlarda cazip faiz oranları sunmaya başladı. 18 Mart itibarıyla, birçok bankanın vadeli mevduat faiz oranları %50'ye kadar yükseldi, bu da Türk Lirası cinsinden tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 13:53
  • 1
  • 7
Mart Ayında Faiz Fırtınası! 250 Bin TL’nin Aylık Getirisi Dudak Uçuklatacak!

Vadeli mevduat hesapları, mevcut ekonomik şartlar altında yatırımcılar için hala çekici bir gelir kaynağı olarak kabul ediliyor. Yüksek faiz oranları, Türk Lirası cinsinden birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunarken, doğru bir planlama ve bilinçli kararlarla daha yüksek getirilere ulaşmak mümkün olabilir. Peki 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

  • 2
  • 7
Mart Ayında Faiz Fırtınası! 250 Bin TL’nin Aylık Getirisi Dudak Uçuklatacak!

TEB - Türk Ekonomi Bankası

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 9.759,56 TL
Vade Sonu Tutar: 259.759,56 TL

  • 3
  • 7
Mart Ayında Faiz Fırtınası! 250 Bin TL’nin Aylık Getirisi Dudak Uçuklatacak!

Fibabanka Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 9.967,21 TL
Vade Sonu Tutar: 259.967,21 TL

  • 4
  • 7
Mart Ayında Faiz Fırtınası! 250 Bin TL’nin Aylık Getirisi Dudak Uçuklatacak!

Odea

Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 10.174,86 TL
Vade Sonu Tutar: 260.174,86 TL

  • 5
  • 7
Mart Ayında Faiz Fırtınası! 250 Bin TL’nin Aylık Getirisi Dudak Uçuklatacak!

ON E-Mevduat

Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 10.174,86 TL
Vade Sonu Tutar: 260.174,86 TL