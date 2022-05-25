25 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Memura 3’lü kazanç! İşte mesleklere göre yeni ücretler | Maaş, aile yardımı ve ikramiye artıyor

Memura 3’lü kazanç! İşte mesleklere göre yeni ücretler | Maaş, aile yardımı ve ikramiye artıyor

Son dakika haberine göre: 6 aylık enflasyon tahminine göre memurlara Temmuz'da yüzde 40.5 zam göründü. Ancak artış maaşlarla sınırlı kalmayacak, aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi de yükselecek. İşte mesleklere göre yeni ücretler.

Giriş Tarihi: 25.05.2022 08:12 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 08:38
  • 1
  • 19
Memura 3’lü kazanç! İşte mesleklere göre yeni ücretler | Maaş, aile yardımı ve ikramiye artıyor

Temmuz, memurlar ve emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi için zam ayı olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Memura 3’lü kazanç! İşte mesleklere göre yeni ücretler | Maaş, aile yardımı ve ikramiye artıyor

Memurlara yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

  • 3
  • 19
Memura 3’lü kazanç! İşte mesleklere göre yeni ücretler | Maaş, aile yardımı ve ikramiye artıyor

Maaşlarla birlikte aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi de yükselecek.

  • 4
  • 19
Memura 3’lü kazanç! İşte mesleklere göre yeni ücretler | Maaş, aile yardımı ve ikramiye artıyor

4 AYDA YÜZDE 31.21
Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak- Nisan enflasyonu yüzde 31.71 çıktı. Buna göre, memurlara yüzde 24.21 enflasyon farkı oluştu, Temmuz zammı yüzde 31.21'e ulaştı.

  • 5
  • 19
Memura 3’lü kazanç! İşte mesleklere göre yeni ücretler | Maaş, aile yardımı ve ikramiye artıyor

Yüzde 31.21 artış ile aile yardımı dahil en düşük maaş 6 bin 429 liradan 8 bin 435 liraya yükselecek.