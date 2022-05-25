Memura 3’lü kazanç! İşte mesleklere göre yeni ücretler | Maaş, aile yardımı ve ikramiye artıyor

Son dakika haberine göre: 6 aylık enflasyon tahminine göre memurlara Temmuz'da yüzde 40.5 zam göründü. Ancak artış maaşlarla sınırlı kalmayacak, aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi de yükselecek. İşte mesleklere göre yeni ücretler.

Giriş Tarihi: 25.05.2022 08:12 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 08:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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