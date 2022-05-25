25 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emeklilere ek gösterge ile çifte zam! 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

Emeklilere ek gösterge ile çifte zam! 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

3600 ek göstergede sona gelindi. Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmasını tamamladı. Söz konusu çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile paylaşıldıktan sonra Başkan Erdoğan'a sunulacak. Ek göstergede detaylar ay sonu gelmeden kamuoyu ile paylaşılacak. Çalışmalar tamamlanırken, gözler maaşlara nasıl yansıyacağına çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge ile emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 10:07
  • 1
  • 28
Emeklilere ek gösterge ile çifte zam! 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin şubat ayında başlayan çalışmalarda sona gelindi. Daha önce Memur-Sen ile iki toplantı yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu konudaki çalışmasını tamamladı. 4 meslek grubu üzerinden yapılan hesaplamalarda emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında artış yaşanacak. Peki, 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 28
Emeklilere ek gösterge ile çifte zam! 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

Memur ve emeklilerin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde geri sayım başladı. Son değerlendirilmelerin yapıldığı çalışmanın detayları, ay sonuna kadar duyurulacak. Ardından da Meclis süreci başlayacak.

  • 3
  • 28
Emeklilere ek gösterge ile çifte zam! 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

NASIL YANSIYACAK?

Hemşire, avukat, öğretmen ve din görevlisi başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarının ele alındığı çalışmayla belirlenen yeni ek göstergeler memur maaşlarına yansıyacak ancak en büyük etkiyi emekli maaşları ve ikramiyelerinde gösterecek.

  • 4
  • 28
Emeklilere ek gösterge ile çifte zam! 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

Takvim'in haberine göre, 30 yıl hizmeti olan hemşire, din görevlisi ve şube müdürünün emekli aylığında, ek göstergesinin 2200'den 3600'e çıkarılmasıyla bin 390 lira artış yaşanacak. Aylık tutarı 5 bin 471 liradan 6 bin 861 liraya yükselecek. Söz konusu kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinde ise 50 bin 150 lira artış ortaya çıkacak.

  • 5
  • 28
Emeklilere ek gösterge ile çifte zam! 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

Emekli olunurken 30 yıllık hizmet karşılığı 197 bin 258 lira yerine 247 bin 408 lira ikramiye alınabilecek.

Öğretmen ve avukatların ek göstergelerinin 3000'den 3600'e yükselmesiyle de emekli aylıkları bin 234 lira artacak.

30 yıl hizmeti olan öğretmen ve avukatlara 5 bin 627 lira yerine 6 bin 681 lira emekli aylığı ödenecek.