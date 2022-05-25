Emeklilere ek gösterge ile çifte zam! 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

3600 ek göstergede sona gelindi. Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmasını tamamladı. Söz konusu çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile paylaşıldıktan sonra Başkan Erdoğan'a sunulacak. Ek göstergede detaylar ay sonu gelmeden kamuoyu ile paylaşılacak. Çalışmalar tamamlanırken, gözler maaşlara nasıl yansıyacağına çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge ile emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 25.05.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 10:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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