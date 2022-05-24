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Erken emeklilik imkanı! SGK resmen açıkladı, EYT'yi beklemeye gerek yok! Aranan yaş şartı düşüyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tek tek açıklandı. Erken emeklilik için detayları merak edenlere güzel haberler gelmeye devam ediyor. EYT'yi beklemeden erken emeklilik imkanı tanınıyor. Bilindiği üzere binlerce vatandaş EYT ile ilgili düzenlemenin hayata geçmesini ve emekli olmayı bekliyor. SGK tarafından yapılan açıklama ile erken emeklilik için yaş şartının öne çekildiği koşullar duyuruldu. Hizmet borçlanması ile erken emeklilik gerçekleşebiliyor. Peki, kimler hizmet borçlanması yapabilecek? Hizmet borçlanması şartları nelerdir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2022 21:55 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 21:55
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Erken emeklilik imkanı! SGK resmen açıkladı, EYT’yi beklemeye gerek yok! Aranan yaş şartı düşüyor

Erken emeklilik imkanı. SGK resmen açıkladı, EYT'yi beklemeye gerek yok. Aranan yaş şartı düşüyor. SGK'dan erken emeklilik bekleyen milyonlarca çalışan için hizmet borçlanması ile erken emekli olabilmelerinin önü açtı. Erken emekli olmak isteyenler hizmet borçlanması ile emekli olmanın şartlarını merak ediyor. SGK'dan erken emeklilik bekleyen milyonlarca çalışan için hizmet borçlanması ile erken emekli olabilmelerinin önü açtı. Peki, hizmet borçlanmasından kimler yararlanabilir? Konu hakkında detaylar haberimizde...

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Erken emeklilik imkanı! SGK resmen açıkladı, EYT’yi beklemeye gerek yok! Aranan yaş şartı düşüyor

Hizmet borçlanması, emekliliği öne çekmek isteyen milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.

Hizmet borçlanmasında bu yıl en düşük günlük prim 53 lira, en yüksek prim de 400 lira.

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Erken emeklilik imkanı! SGK resmen açıkladı, EYT’yi beklemeye gerek yok! Aranan yaş şartı düşüyor

Erken emeklilik için büyük önem taşıyan, sigorta primlerini daha iyi değerlendirmek için uygulanan hizmet borçlanmasına ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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Erken emeklilik imkanı! SGK resmen açıkladı, EYT’yi beklemeye gerek yok! Aranan yaş şartı düşüyor

Hizmet borçlanması nedir, kimler yapabilir?

Çalışılmayan sürelerdeki günlerin satın alınması anlamına geliyor.

Sigortalının yanı sıra hak sahibi de borçlanmaya gidebiliyor.


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Erken emeklilik imkanı! SGK resmen açıkladı, EYT’yi beklemeye gerek yok! Aranan yaş şartı düşüyor

Doğum veya analık izni, askerlik, doktora veya uzmanlık öğrenim dönemi, avukatlık stajı, yurt dışındaki görevde, grev ve lokavtta geçen süreler borçlanılabiliyor.