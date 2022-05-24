Erken emeklilik imkanı! SGK resmen açıkladı, EYT'yi beklemeye gerek yok! Aranan yaş şartı düşüyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tek tek açıklandı. Erken emeklilik için detayları merak edenlere güzel haberler gelmeye devam ediyor. EYT'yi beklemeden erken emeklilik imkanı tanınıyor. Bilindiği üzere binlerce vatandaş EYT ile ilgili düzenlemenin hayata geçmesini ve emekli olmayı bekliyor. SGK tarafından yapılan açıklama ile erken emeklilik için yaş şartının öne çekildiği koşullar duyuruldu. Hizmet borçlanması ile erken emeklilik gerçekleşebiliyor. Peki, kimler hizmet borçlanması yapabilecek? Hizmet borçlanması şartları nelerdir?