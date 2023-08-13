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Haberler Galeri Memura 33.880 TL, Emekliye 15.210 TL maaş! 7 milyona 3 ayda 1 altın testi açılacak! %35'lik Toplu sözleşme zammı, 3600 ek gösterge, 8.077'lik seyyanen artış...

Memura 33.880 TL, Emekliye 15.210 TL maaş! 7 milyona 3 ayda 1 altın testi açılacak! %35'lik Toplu sözleşme zammı, 3600 ek gösterge, 8.077'lik seyyanen artış...

Yarın ülkemizdeki 4.5 milyon kamu personeli ve 2.5 milyon emekli için merakla beklenen ilk zam teklifinin sunulmasıyla birlikte, kamu sektöründe önemli bir dönem başlıyor. Memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenlemenin hızla hayata geçirilmesi ve memur emeklisine 8 bin 77 liralık seyyanen zam gibi konuların netlik kazanmanması bekleniyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.08.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023 10:07
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Memura 33.880 TL, Emekliye 15.210 TL maaş! 7 milyona 3 ayda 1 altın testi açılacak! %35’lik Toplu sözleşme zammı, 3600 ek gösterge, 8.077’lik seyyanen artış...

Yarın ülkemizdeki 4.5 milyon kamu personeli ve 2.5 milyon emekli için merakla beklenen ilk zam teklifinin sunulmasıyla birlikte, kamu sektöründe önemli bir dönem başlıyor. Memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenlemenin hızla hayata geçirilmesi ve memur emeklisine 8 bin 77 liralık seyyanen zam gibi konuların netlik kazanmanması bekleniyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memura 33.880 TL, Emekliye 15.210 TL maaş! 7 milyona 3 ayda 1 altın testi açılacak! %35’lik Toplu sözleşme zammı, 3600 ek gösterge, 8.077’lik seyyanen artış...

Ağustos ayı ile birlikte başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde önemli bir aşamaya gelindi. Yaklaşık 4.5 milyon memur ve 2.5 milyon emekli memuru ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifi masaya gelecek.

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Memura 33.880 TL, Emekliye 15.210 TL maaş! 7 milyona 3 ayda 1 altın testi açılacak! %35’lik Toplu sözleşme zammı, 3600 ek gösterge, 8.077’lik seyyanen artış...

Daha önce yapılan toplantılarda hizmet kollarıyla ilgili müzakereler devam etmişti. Görüşmeler öncesinde de memur sendikaları taleplerini açıklamışlardı. Şimdi kamunun teklifi masaya geldiğinde müzakereler zam oranları üzerinden devam edecek.

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Memura 33.880 TL, Emekliye 15.210 TL maaş! 7 milyona 3 ayda 1 altın testi açılacak! %35’lik Toplu sözleşme zammı, 3600 ek gösterge, 8.077’lik seyyanen artış...

Yarın Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini açıklaması bekleniyor. Teklifin özellikle enflasyon ve daha önce yapılan kamu işçisi zammı, asgari ücret artış oranlarıyla uyumlu olması bekleniyor.

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Memura 33.880 TL, Emekliye 15.210 TL maaş! 7 milyona 3 ayda 1 altın testi açılacak! %35’lik Toplu sözleşme zammı, 3600 ek gösterge, 8.077’lik seyyanen artış...

SENDİKALAR NE İSTEMİŞTİ

Bir konfederasyon 2024'te yüzde 70 ve 2025'te yüzde 40 olmak üzere toplam yüzde 110, diğeri de kümülatif 2024'te yüzde 100.2, 2025'te yüzde 58.4 zam teklifinde bulundu. İlk yıl zamların 3 ayda bir yapılması, ayrıca enflasyon farkının oluştuğu aydan itibaren yansıtılması da teklifler arasında yer alıyor. 2024'ün Ocak ayı zam oranı ise bir konfederasyonun teklifine göre refah payı dahil yüzde 35, diğerine göre yüzde 40 + 10 seviyesinde bulunuyor.