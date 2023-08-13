Memura 33.880 TL, Emekliye 15.210 TL maaş! 7 milyona 3 ayda 1 altın testi açılacak! %35’lik Toplu sözleşme zammı, 3600 ek gösterge, 8.077’lik seyyanen artış...

SENDİKALAR NE İSTEMİŞTİ

Bir konfederasyon 2024'te yüzde 70 ve 2025'te yüzde 40 olmak üzere toplam yüzde 110, diğeri de kümülatif 2024'te yüzde 100.2, 2025'te yüzde 58.4 zam teklifinde bulundu. İlk yıl zamların 3 ayda bir yapılması, ayrıca enflasyon farkının oluştuğu aydan itibaren yansıtılması da teklifler arasında yer alıyor. 2024'ün Ocak ayı zam oranı ise bir konfederasyonun teklifine göre refah payı dahil yüzde 35, diğerine göre yüzde 40 + 10 seviyesinde bulunuyor.