HaberlerGaleriMemura 33.880 TL, Emekliye 15.210 TL maaş! 7 milyona 3 ayda 1 altın testi açılacak! %35'lik Toplu sözleşme zammı, 3600 ek gösterge, 8.077'lik seyyanen artış...
Memura 33.880 TL, Emekliye 15.210 TL maaş! 7 milyona 3 ayda 1 altın testi açılacak! %35'lik Toplu sözleşme zammı, 3600 ek gösterge, 8.077'lik seyyanen artış...
Yarın ülkemizdeki 4.5 milyon kamu personeli ve 2.5 milyon emekli için merakla beklenen ilk zam teklifinin sunulmasıyla birlikte, kamu sektöründe önemli bir dönem başlıyor. Memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenlemenin hızla hayata geçirilmesi ve memur emeklisine 8 bin 77 liralık seyyanen zam gibi konuların netlik kazanmanması bekleniyor. İşte detayları...