12 Ağustos 2023, Cumartesi
Emekli 2024 maaş zam oranı değişti! 7.500 TL maaş alana en düşük 10.000 TL MAAŞ! Kuruşu kuruşuna SSK, BAĞ-KUR yeni maaşlar...
Temmuz ayında aylık bazda yüzde 9,49 olarak açıklanan enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki maaş zammı için ilk veriyi sunmuş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 9,49 olduğunu bildirdi. Bu veri, 2023 yılının ikinci 6 aylık dönemine işaret ediyor ve emekli maaşlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. İlk veriye dayanarak yapılan hesaplamalara göre, zamlı maaşlar detaylı bir şekilde hesaplandı. İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...
Giriş Tarihi: 12.08.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 15:23
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