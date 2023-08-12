Emekli 2024 maaş zam oranı değişti! 7.500 TL maaş alana en düşük 10.000 TL MAAŞ! Kuruşu kuruşuna SSK, BAĞ-KUR yeni maaşlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları zam oranı için ilk veri geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyonu yüzde 9,49 olarak gerçekleşti. Bu veri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan enflasyon artışlarına göre maaş güncellemelerini içeriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları da bu güncelleme kapsamında artırılıyor. Ayrıca ek iyileştirme adı altında ekstra bir artış da uygulanabiliyor. İşte yeni maaşlar