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Haberler Galeri Emekli 2024 maaş zam oranı değişti! 7.500 TL maaş alana en düşük 10.000 TL MAAŞ! Kuruşu kuruşuna SSK, BAĞ-KUR yeni maaşlar...

Emekli 2024 maaş zam oranı değişti! 7.500 TL maaş alana en düşük 10.000 TL MAAŞ! Kuruşu kuruşuna SSK, BAĞ-KUR yeni maaşlar...

Temmuz ayında aylık bazda yüzde 9,49 olarak açıklanan enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki maaş zammı için ilk veriyi sunmuş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 9,49 olduğunu bildirdi. Bu veri, 2023 yılının ikinci 6 aylık dönemine işaret ediyor ve emekli maaşlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. İlk veriye dayanarak yapılan hesaplamalara göre, zamlı maaşlar detaylı bir şekilde hesaplandı. İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.08.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 15:23
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Emekli 2024 maaş zam oranı değişti! 7.500 TL maaş alana en düşük 10.000 TL MAAŞ! Kuruşu kuruşuna SSK, BAĞ-KUR yeni maaşlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları zam oranı için ilk veri geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyonu yüzde 9,49 olarak gerçekleşti. Bu veri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan enflasyon artışlarına göre maaş güncellemelerini içeriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları da bu güncelleme kapsamında artırılıyor. Ayrıca ek iyileştirme adı altında ekstra bir artış da uygulanabiliyor. İşte yeni maaşlar

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli 2024 maaş zam oranı değişti! 7.500 TL maaş alana en düşük 10.000 TL MAAŞ! Kuruşu kuruşuna SSK, BAĞ-KUR yeni maaşlar...

GERİYE 5 VERİ KALDI

Enflasyon zammı için 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisine bakılacak. İlk veri de geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 9.49 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Geriye 5 aylık enflasyon verisi kaldı.

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Emekli 2024 maaş zam oranı değişti! 7.500 TL maaş alana en düşük 10.000 TL MAAŞ! Kuruşu kuruşuna SSK, BAĞ-KUR yeni maaşlar...

Emekliler enflasyon zammının oranını, son verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta öğrenecek. Ancak ipuçları da var. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 olarak güncelledi.

Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek.

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Emekli 2024 maaş zam oranı değişti! 7.500 TL maaş alana en düşük 10.000 TL MAAŞ! Kuruşu kuruşuna SSK, BAĞ-KUR yeni maaşlar...

KÖK AYLIĞA EKLENECEK

Emeklilerin Ocak zammı kök aylıklara yansıtılacak. Artışın yansıtılmasının ardından kök aylığı ve ek ödemesi toplamı belirlenen taban aylığın altında kalanların ödemesi bu tutara tamamlanacak. Üstünde olanlar ise kendi aylığı üzerinden ödeme alacak.

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Emekli 2024 maaş zam oranı değişti! 7.500 TL maaş alana en düşük 10.000 TL MAAŞ! Kuruşu kuruşuna SSK, BAĞ-KUR yeni maaşlar...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARI (TL)

Yüzde 9.49 çıkan 1 aylık enflasyon verisi ve yüzde 31.92 olan 6 aylık enflasyon tahmini maaşlara şöyle yansıyacak:

Mevcut maaş: 7.500,00
% 9.49 zamlı: 8.211,75
% 31,92 zamlı: 9.894,00