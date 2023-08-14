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Haberler Galeri EYT sonrası yeni metot! 1999-2004-2009 sigorta+3600 prim+50-55 yaşında erken emeklilik! EPT, Bağkur affı, staj sigortası...

EYT sonrası yeni metot! 1999-2004-2009 sigorta+3600 prim+50-55 yaşında erken emeklilik! EPT, Bağkur affı, staj sigortası...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen ve uzun yıllar boyunca prim ödemesine rağmen emekli olamayan milyonlarca vatandaş için beklenen düzenleme sonunda gerçekleşti. EYT düzenlemesi, emeklilik hakkını elde edenlerin yanı sıra kısmi emeklilik seçeneğiyle de dikkatleri üzerine çekti. Prim ödeme kolaylıkları ve yaş destekleri gibi önemli başlıklar, gelecekteki emeklilik reformlarının gündeminde yer alıyor. Peki, 3600 günle emeklilik mümkün mü?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2023 06:37 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 06:39
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EYT sonrası yeni metot! 1999-2004-2009 sigorta+3600 prim+50-55 yaşında erken emeklilik! EPT, Bağkur affı, staj sigortası...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen ve uzun yıllar boyunca prim ödemesine rağmen emekli olamayan milyonlarca vatandaş için beklenen düzenleme sonunda gerçekleşti. EYT düzenlemesi, emeklilik hakkını elde edenlerin yanı sıra kısmi emeklilik seçeneğiyle de dikkatleri üzerine çekti. Prim ödeme kolaylıkları ve yaş destekleri gibi önemli başlıklar, gelecekteki emeklilik reformlarının gündeminde yer alıyor. Peki, 3600 günle emeklilik mümkün mü?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT sonrası yeni metot! 1999-2004-2009 sigorta+3600 prim+50-55 yaşında erken emeklilik! EPT, Bağkur affı, staj sigortası...

Türkiye'nin uzun süredir gündemini meşgul eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasal düzenlemeler nihayet tamamlandı. Milyonlarca kişi bu sayede emeklilik hakkı elde edebildi. Mart ayında başlayan EYT başvuruları sonrasında Nisan ayı itibariyle EYT'lilere ilk maaşları da ödendi.

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EYT sonrası yeni metot! 1999-2004-2009 sigorta+3600 prim+50-55 yaşında erken emeklilik! EPT, Bağkur affı, staj sigortası...

EYT yasası kapsamı dışında kalan bir düzenleme ise yakından takip ediliyor.

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EYT sonrası yeni metot! 1999-2004-2009 sigorta+3600 prim+50-55 yaşında erken emeklilik! EPT, Bağkur affı, staj sigortası...

Kısmi emeklilikle ilgili detaylar ortaya çıktı. EYT'yi kaçıranlar için kısmi emeklilik avantajlı sayesinde pek çok kişinin de emekli olma hakkı elde etmeleri sağlanacak.

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EYT sonrası yeni metot! 1999-2004-2009 sigorta+3600 prim+50-55 yaşında erken emeklilik! EPT, Bağkur affı, staj sigortası...

KISMI EMEKLİLİKTE YENİ FORMÜLLER!

EYT yasasından yararlanamayanlar için yeni düzenlemeler ve formüller seçim öncesinde yeniden masaya yatırıldı. EYT'yi kaçıranlar için özellikle seçimden sonra yeni bir düzenleme gelmesi bekleniyor. Kadınlar için çocuk sayısına kadar prim günü indirimi masaya yatırılan konular arasında yer alıyor.