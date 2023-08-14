EYT sonrası yeni metot! 1999-2004-2009 sigorta+3600 prim+50-55 yaşında erken emeklilik! EPT, Bağkur affı, staj sigortası...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen ve uzun yıllar boyunca prim ödemesine rağmen emekli olamayan milyonlarca vatandaş için beklenen düzenleme sonunda gerçekleşti. EYT düzenlemesi, emeklilik hakkını elde edenlerin yanı sıra kısmi emeklilik seçeneğiyle de dikkatleri üzerine çekti. Prim ödeme kolaylıkları ve yaş destekleri gibi önemli başlıklar, gelecekteki emeklilik reformlarının gündeminde yer alıyor. Peki, 3600 günle emeklilik mümkün mü?