21 Temmuz 2023, Cuma
Memura 22.017 TL zamlı maaş+Toplu Sözleşme ayarı! Milyonlarca memur emeklisine (4C) 9.876 TL'ye ek rötuş! 1 Ağustos itibarıyla...
Toplu Sözleşme süreci başlıyor! 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon emekli için önemli gelişmeler yaşanıyor. En düşük memur maaşı, yüzde 17,55 enflasyon farkının üzerine seyyanen zam eklenerek 22.017 TL olarak belirlendi. Memur-Sen'in masaya toplu sözleşmenin kapsamının genişletilmesi, kamu görevlilerine bayram ikramiyesi ve seyyanen zam verme zamanı gibi taleplerle gelmesi bekleniyor. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 21.07.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 12:58
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