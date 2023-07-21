Memura 22.017 TL zamlı maaş+Toplu Sözleşme ayarı! Milyonlarca memur emeklisine (4C) 9.876 TL'ye ek rötuş! 1 Ağustos itibarıyla...

Her yıl memur maaşları ocak ve temmuz dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez, toplamda enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında artırılıyor. Bu düzenleme, memurların maaşlarının enflasyona ve toplu sözleşme sonuçlarına göre güncellenmesini sağlayarak, çalışanların alım gücünün korunmasına ve adil bir zam sürecine katkıda bulunuyor. Milyonlarca memur ve 4C'li için 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ağustosta yapılacak. İşte konuya ilişkin merak edilenler...