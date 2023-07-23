HaberlerGaleriSSK, Bağkur emekli maaş zammı hesapları güncellendi! Oranlar sil baştan yenilendi, %5 ek zam yapıldı! En düşük 7.750 TL alana 8.060 TL!
SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesapları güncellendi! Oranlar sil baştan yenilendi, %5 ek zam yapıldı! En düşük 7.750 TL alana 8.060 TL!
Emeklilere %25'lik zam düzenlemesiyle birlikte maaşlarında önemli artış sağlandı. Temmuz ayıyla birlikte geçerli olacak ek ödemelerle birlikte milyonlarca emekli, ilk maaşlarını almaya başladı. %5'lik ek zam ile birlikte maaşlar sil baştan yeniden belirlendi ve netleşti. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların cevapları...