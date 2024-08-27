27 Ağustos 2024, Salı
Memura 2025 zammı oluştu: En düşük memur emeklisine %43.31’lik ayar kapıda! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma…
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak ayında alacağı maaş zammı, enflasyon farkıyla artacak. Bu artışa ilişkin üç farklı tahmin bulunurken, en düşük memur maaşının 43 bin lirayı aşabileceği öngörülüyor. Ocak zammının detayları ve memur maaşlarındaki olası değişiklikler, memur ve emekliler tarafından merakla bekleniyor.
Giriş Tarihi: 27.08.2024 07:41 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 07:41