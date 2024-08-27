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Haberler Galeri Memura 2025 zammı oluştu: En düşük memur emeklisine %43.31’lik ayar kapıda! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma…

Memura 2025 zammı oluştu: En düşük memur emeklisine %43.31’lik ayar kapıda! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma…

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak ayında alacağı maaş zammı, enflasyon farkıyla artacak. Bu artışa ilişkin üç farklı tahmin bulunurken, en düşük memur maaşının 43 bin lirayı aşabileceği öngörülüyor. Ocak zammının detayları ve memur maaşlarındaki olası değişiklikler, memur ve emekliler tarafından merakla bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2024 07:41 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 07:41
Memura 2025 zammı oluştu: En düşük memur emeklisine %43.31’lik ayar kapıda! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma…

Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi, Ocak ayında yapılacak maaş artışını dört gözle bekliyor. Ocak'ta maaşlara, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda yüzde 6 oranında bir zam yapılacak ve enflasyon farkı da bu artışa eklenecek. 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 10'u aşan kısmı, enflasyon farkını oluşturacak. Bu konuda üç farklı tahmin bulunuyor ve memurlar, Ocak zammının ne kadar olacağını merakla bekliyor. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...

Memura 2025 zammı oluştu: En düşük memur emeklisine %43.31’lik ayar kapıda! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma…

Memur ve Emeklilere Ocak Zamları: Enflasyon Farkı ve Tahminler

2024 yıl sonu enflasyon tahminleri Merkez Bankası tarafından açıklandı. Merkez Bankası'nın tahmini enflasyon oranı yüzde 38 olarak belirlenirken, tahmin aralıklarının alt ve üst sınırları ise sırasıyla yüzde 34 ve 42 olarak verildi. Bu tahminlere göre, Ocak ayında memurları ve emeklileri bekleyen maaş artışlarının detayları netleşti.

Memura 2025 zammı oluştu: En düşük memur emeklisine %43.31’lik ayar kapıda! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma…

Enflasyon Farkı ve Zam Oranları

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 38 seviyelerinde gerçekleşmesi durumunda, 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 10.64 olarak hesaplanacak.

Memura 2025 zammı oluştu: En düşük memur emeklisine %43.31’lik ayar kapıda! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma…

Bu durumda memurlara ve emeklilere Ocak ayında yapılacak zammın enflasyon farkı ile birlikte yüzde 6.62 olacağı öngörülüyor.

Memura 2025 zammı oluştu: En düşük memur emeklisine %43.31’lik ayar kapıda! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma…

Ancak, eğer 2024 yılı enflasyonu Merkez Bankası'nın üst tahmin bandı olan yüzde 42'ye ulaşırsa, memurların ve emeklilerin enflasyon farkı yüzde 3.39'u bulacak ve Ocak zammı yüzde 9.70'e yükselecek.