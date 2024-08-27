Memura 2025 zammı oluştu: En düşük memur emeklisine %43.31’lik ayar kapıda! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma…

Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi, Ocak ayında yapılacak maaş artışını dört gözle bekliyor. Ocak'ta maaşlara, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda yüzde 6 oranında bir zam yapılacak ve enflasyon farkı da bu artışa eklenecek. 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 10'u aşan kısmı, enflasyon farkını oluşturacak. Bu konuda üç farklı tahmin bulunuyor ve memurlar, Ocak zammının ne kadar olacağını merakla bekliyor. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...