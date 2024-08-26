26 Ağustos 2024, Pazartesi
Altında rekor üstüne rekor! Kritik sınıra dayandı! Gram altında yeni hedef neresi? Uzman isim açıkladı: Bu seviyeye dikkat
Enflasyonun ülkeler açısından sorun olmaktan çıktığının açıklanmasıyla birlikte faiz indirimi beklentileri kuvvetlenirken, gram altın yaşanan gelişmelerle peş peşe rekor tazeledi. Altının onsu 2 bin 500 doları aştı. Gram altın 2 bin 800 lira sınırına dayandı. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş de borsa ve euro yatırımcısını uyararak, gram altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahminlerde bulundu. Peki altın yükselişini sürdürecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Altında kritik seviye neresi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.08.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 13:30