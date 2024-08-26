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Haberler Galeri Altında rekor üstüne rekor! Kritik sınıra dayandı! Gram altında yeni hedef neresi? Uzman isim açıkladı: Bu seviyeye dikkat

Altında rekor üstüne rekor! Kritik sınıra dayandı! Gram altında yeni hedef neresi? Uzman isim açıkladı: Bu seviyeye dikkat

Enflasyonun ülkeler açısından sorun olmaktan çıktığının açıklanmasıyla birlikte faiz indirimi beklentileri kuvvetlenirken, gram altın yaşanan gelişmelerle peş peşe rekor tazeledi. Altının onsu 2 bin 500 doları aştı. Gram altın 2 bin 800 lira sınırına dayandı. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş de borsa ve euro yatırımcısını uyararak, gram altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahminlerde bulundu. Peki altın yükselişini sürdürecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Altında kritik seviye neresi? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 13:30
Altında rekor üstüne rekor! Kritik sınıra dayandı! Gram altında yeni hedef neresi? Uzman isim açıkladı: Bu seviyeye dikkat

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu'ndaki konuşmasında faiz indiriminin zamanının geldiği mesajını vermesi sonrası ons altın yeni haftaya yükseliş ivmesini sürdürerek başladı.

Altında rekor üstüne rekor! Kritik sınıra dayandı! Gram altında yeni hedef neresi? Uzman isim açıkladı: Bu seviyeye dikkat

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,48 artışla 2 bin 524 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın 20 Ağustos'ta 2 bin 531 dolara çıkarak tüm zamanların en yükseğini görmüştü.

Altında rekor üstüne rekor! Kritik sınıra dayandı! Gram altında yeni hedef neresi? Uzman isim açıkladı: Bu seviyeye dikkat

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık indirim ihtimalinin de masada olduğu görülüyor.

Altında rekor üstüne rekor! Kritik sınıra dayandı! Gram altında yeni hedef neresi? Uzman isim açıkladı: Bu seviyeye dikkat

Gazze'de İsrail ile Hamas'ın bir ateşkes anlaşmasına varamamaları, İsrail ile Hizbullah arasında çatışmaların şiddetlenmesinin yarattığı endişeler de yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltti.

Altında rekor üstüne rekor! Kritik sınıra dayandı! Gram altında yeni hedef neresi? Uzman isim açıkladı: Bu seviyeye dikkat

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, "Altın, beklenen faiz indirimleri öncesinde dolar gerilemeye devam ettiği sürece yatırımcıların gözdesi olmaya devam edecek. ABD getirileri baskılanmaya devam ederse, 2 bin 530 dolar civarındaki direnç aşılabilirse altın bu hafta 2 bin 550 dolara doğru yükselebilir" dedi.