AJET 590 TL UCUZA BİLET KAMPANYASI 2024 | AJET yurtiçi ucuza uçak bileti satışı başladı, ne zamana kadar? Hangi tarihlerde geçerli?

Türk Hava Yolları'nın yüzde yüz iştiraki olan AJet, yeni bir kampanya duyurdu. Bu kampanya kapsamında, yurt içi uçak biletleri 590 liradan başlayan cazip fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanyanın detaylarına göre, bu özel fiyatlar belirli tarihler arasında geçerli olacak. Peki, AJet'in yurt içi uçak bileti kampanyası ne zamana kadar sürecek ve hangi tarihlerde geçerli olacak?