27 Ağustos 2024, Salı
AJET 590 TL UCUZA BİLET KAMPANYASI 2024 | AJET yurtiçi ucuza uçak bileti satışı başladı, ne zamana kadar? Hangi tarihlerde geçerli?
AJet, yurt içi uçak biletlerinde büyük bir kampanya başlattı. Şirket, iç hatlarda tek yön direkt uçuşlar için bilet fiyatlarını 590 liradan başlayan cazip fiyatlarla satışa sundu. Bu kampanya, tüm iç hat uçuşlarını kapsıyor ve belirli tarihler arasında geçerli olacak. Peki, AJet'in bu özel fiyatları ne zamana kadar geçerli olacak? İşte detaylar.
Giriş Tarihi: 27.08.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 09:25