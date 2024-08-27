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Haberler Galeri AJET 590 TL UCUZA BİLET KAMPANYASI 2024 | AJET yurtiçi ucuza uçak bileti satışı başladı, ne zamana kadar? Hangi tarihlerde geçerli?

AJET 590 TL UCUZA BİLET KAMPANYASI 2024 | AJET yurtiçi ucuza uçak bileti satışı başladı, ne zamana kadar? Hangi tarihlerde geçerli?

AJet, yurt içi uçak biletlerinde büyük bir kampanya başlattı. Şirket, iç hatlarda tek yön direkt uçuşlar için bilet fiyatlarını 590 liradan başlayan cazip fiyatlarla satışa sundu. Bu kampanya, tüm iç hat uçuşlarını kapsıyor ve belirli tarihler arasında geçerli olacak. Peki, AJet'in bu özel fiyatları ne zamana kadar geçerli olacak? İşte detaylar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 09:25
AJET 590 TL UCUZA BİLET KAMPANYASI 2024 | AJET yurtiçi ucuza uçak bileti satışı başladı, ne zamana kadar? Hangi tarihlerde geçerli?

Türk Hava Yolları'nın yüzde yüz iştiraki olan AJet, yeni bir kampanya duyurdu. Bu kampanya kapsamında, yurt içi uçak biletleri 590 liradan başlayan cazip fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanyanın detaylarına göre, bu özel fiyatlar belirli tarihler arasında geçerli olacak. Peki, AJet'in yurt içi uçak bileti kampanyası ne zamana kadar sürecek ve hangi tarihlerde geçerli olacak?

AJET 590 TL UCUZA BİLET KAMPANYASI 2024 | AJET yurtiçi ucuza uçak bileti satışı başladı, ne zamana kadar? Hangi tarihlerde geçerli?

Biletleme ve Uçuş Tarihleri

Kampanya biletleme tarihleri 27-28 Ağustos 2024 olarak belirlenmiştir. Uçuşlar ise 16 Eylül 2024 ile 27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

AJET 590 TL UCUZA BİLET KAMPANYASI 2024 | AJET yurtiçi ucuza uçak bileti satışı başladı, ne zamana kadar? Hangi tarihlerde geçerli?

Kampanya Koşulları

Fiyat ve Geçerlilik: Kampanya kapsamında biletler 590 TL'den başlayan fiyatlarla sunulacaktır. Fiyatlar, AJet.com ve AJet Mobil uygulamasında geçerli olacaktır ve vergi ile harçlar dahil edilmiştir.

AJET 590 TL UCUZA BİLET KAMPANYASI 2024 | AJET yurtiçi ucuza uçak bileti satışı başladı, ne zamana kadar? Hangi tarihlerde geçerli?

Uçuş Kapsamı: Kampanya, tüm iç hat tek yön direkt uçuşlarını kapsamaktadır. KKTC (Ercan) uçuşları kampanyaya dahil edilmemiştir. Kampanya yalnızca Basic paket ücreti için geçerlidir ve AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

AJET 590 TL UCUZA BİLET KAMPANYASI 2024 | AJET yurtiçi ucuza uçak bileti satışı başladı, ne zamana kadar? Hangi tarihlerde geçerli?

Bilet İade ve Değişiklik: Kampanya kapsamında satın alınan biletler iade edilemez ve değişikliklerde %100 ceza uygulanmaktadır.