27 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Memura 2 yıllık zamda yeni gelişme! Hakem Kurulu yine toplandı! Memur zammı ne kadar olacak? Karar ne zaman açıklanacak?

Memura 2 yıllık zamda yeni gelişme! Hakem Kurulu yine toplandı! Memur zammı ne kadar olacak? Karar ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü zam kararında... Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memura 2024-2025 yılı zam oranlarını görüşmek için bugün ikinci kez toplandı. Kurul zam kararını en geç 31 Ağustos Perşembe gününe kadar verecek. Toplu sözleşme görüşmelerinde zam dışında kalan bazı konularda uzlaşma sağlanırken, memur sendikalarının beklentisiyle hükümetin zam teklifi arasında farklılık nedeniyle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi. Peki memurun zam oranı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.08.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 14:36
  • 1
  • 22
Memura 2 yıllık zamda yeni gelişme! Hakem Kurulu yine toplandı! Memur zammı ne kadar olacak? Karar ne zaman açıklanacak?

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
Memura 2 yıllık zamda yeni gelişme! Hakem Kurulu yine toplandı! Memur zammı ne kadar olacak? Karar ne zaman açıklanacak?

Hükümet son teklifinde 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti.

Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti.

  • 3
  • 22
Memura 2 yıllık zamda yeni gelişme! Hakem Kurulu yine toplandı! Memur zammı ne kadar olacak? Karar ne zaman açıklanacak?

11 HİZMET KOLUNDA UZLAŞMA SAĞLANDI
Müzakerelerin ardından, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.

  • 4
  • 22
Memura 2 yıllık zamda yeni gelişme! Hakem Kurulu yine toplandı! Memur zammı ne kadar olacak? Karar ne zaman açıklanacak?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında sona eren görüşmelerin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

  • 5
  • 22
Memura 2 yıllık zamda yeni gelişme! Hakem Kurulu yine toplandı! Memur zammı ne kadar olacak? Karar ne zaman açıklanacak?

Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinin sonuçlandığını belirterek, şunları kaydetti: Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı.