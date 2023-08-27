Memura 2 yıllık zamda yeni gelişme! Hakem Kurulu yine toplandı! Memur zammı ne kadar olacak? Karar ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü zam kararında... Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memura 2024-2025 yılı zam oranlarını görüşmek için bugün ikinci kez toplandı. Kurul zam kararını en geç 31 Ağustos Perşembe gününe kadar verecek. Toplu sözleşme görüşmelerinde zam dışında kalan bazı konularda uzlaşma sağlanırken, memur sendikalarının beklentisiyle hükümetin zam teklifi arasında farklılık nedeniyle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi. Peki memurun zam oranı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...