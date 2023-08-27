27 Ağustos 2023, Pazar
Memur ve emekliler 28-29-30-31 ağustosa dikkat! Toplu Sözleşmeyle %25, 11'lik zam jesti! 3600 ek gösterge, 8.077'lik seyyanen artış...
Milyonlarca memur ve memur emeklisi için merakla beklenen maaş zammı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun alacağı karara odaklandı. Bugün ikinci kez toplanan Kurul, zam oranlarını görüşmek üzere bir araya geldi. Memurların ve emeklilerin maaşlarına gelecek zam oranını belirlemesi beklenen Kurul, bu konudaki kararını en geç 31 Ağustos Perşembe gününe kadar açıklayacak. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 27.08.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 14:46
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12