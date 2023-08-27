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Haberler Galeri Memur ve emekliler 28-29-30-31 ağustosa dikkat! Toplu Sözleşmeyle %25, 11'lik zam jesti! 3600 ek gösterge, 8.077'lik seyyanen artış...

Memur ve emekliler 28-29-30-31 ağustosa dikkat! Toplu Sözleşmeyle %25, 11'lik zam jesti! 3600 ek gösterge, 8.077'lik seyyanen artış...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için merakla beklenen maaş zammı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun alacağı karara odaklandı. Bugün ikinci kez toplanan Kurul, zam oranlarını görüşmek üzere bir araya geldi. Memurların ve emeklilerin maaşlarına gelecek zam oranını belirlemesi beklenen Kurul, bu konudaki kararını en geç 31 Ağustos Perşembe gününe kadar açıklayacak. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 14:46
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Memur ve emekliler 28-29-30-31 ağustosa dikkat! Toplu Sözleşmeyle %25, 11, 70, 40’lık zam jesti! 3600 ek gösterge, 8.077’lik seyyanen artış...

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos'ta başladı. Hükümetin son teklifinde, 2024 yılı için toplam yüzde 25, 2025 yılı için ise toplam yüzde 11 zam önerisi bulunuyordu. Ancak, 2024 yılı için yüzde 70, 2025 yılı için yüzde 40 zam talebinde bulunan Memur-Sen, bu teklifi reddetmişti. Görüşmelerin sonuçlarına ilişkin detaylar yakından takip ediliyor. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur ve emekliler 28-29-30-31 ağustosa dikkat! Toplu Sözleşmeyle %25, 11, 70, 40’lık zam jesti! 3600 ek gösterge, 8.077’lik seyyanen artış...

11 hizmet kolunda uzlaşma sağlandı

Müzakerelerin ardından, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında sona eren görüşmelerin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Memur ve emekliler 28-29-30-31 ağustosa dikkat! Toplu Sözleşmeyle %25, 11, 70, 40’lık zam jesti! 3600 ek gösterge, 8.077’lik seyyanen artış...

Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinin sonuçlandığını belirterek, şunları kaydetti;

"Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı."

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Memur ve emekliler 28-29-30-31 ağustosa dikkat! Toplu Sözleşmeyle %25, 11, 70, 40’lık zam jesti! 3600 ek gösterge, 8.077’lik seyyanen artış...

Sözleşmede, 11 hizmet kolunda ilave kazanımlardan oluşan 128 yeni ve revize maddenin bulunduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"291 hizmet kolu, 50 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası toplu sözleşmemizin sonucu. En önemli çözüm merkezi, toplu sözleşme masası. Uzun süredir emek veriyoruz, geceli gündüzlü çalışıyoruz, şu an saat gecenin 4'üne yaklaşmakta ve ancak içeriden çıkabildik ve imzalar ancak atılabildi. Bu da şunu gösteriyor; memur toplu sözleşmesinde 4688 Sayılı Yasanın değişme zaruretini bir kez daha işaret ediyor. Bu konuda da bir madde imzaladık. Memur toplu sözleşmesiyle ilgili 4688 Sayılı Yasayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının himayesinde düzenlemek için bir çerçeve oluşturmaya çalışacağız. Bu da çok kıymetli bir adım olacak."

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Memur ve emekliler 28-29-30-31 ağustosa dikkat! Toplu Sözleşmeyle %25, 11, 70, 40’lık zam jesti! 3600 ek gösterge, 8.077’lik seyyanen artış...

3600 EK GÖSTERGE ZAMMI

Toplu sözleşmede birçok ünvandaki çalışanların gözetildiği başlıkların olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"3600 ek gösterge konusu beraber çalışılacak ve uygun bir zamanda hükümete teslim edilecek. Bu açıdan bu toplu sözleşmede masaya gelirken birçok maddeyle gelmiştik ve bunlar revize edilerek daha sonra 960 maddede tasnif edilmişti. Masadan çözüm üretelim diye olağanüstü gayret gösterdik. Hizmet kolu bazında çok önemli adımların atıldığını görüyoruz. Ülkemizin şartlarını dikkate alarak, ülkemizin şartları nispetinde olumlu yaklaşılan maddeler oldu. Şüphesiz daha fazla kazanım üretmek için elimizden gelen gayreti yine göstermeye devam edeceğiz."