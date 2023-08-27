27 Ağustos 2023, Pazar
İsabetli tahminleriyle 12'den vuran İslam Memiş’ten uyarı! 1 gramı dahi olan o tarihe dikkat!
Altın piyasasının son günlerde yaşadığı dalgalanmalar, finans sektöründe büyük bir hareketlilik yaratmış durumda. Değerli maden olan altının değer kaybı, yatırımcılar ve vatandaşlar arasında dikkatle takip edilen bir konu haline gelmiştir. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki altındaki düşüş kalıcı mı?
Giriş Tarihi: 27.08.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 10:02
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