İsabetli tahminleriyle 12’den vuran İslam Memiş’ten uyarı! 1 gramı dahi olan o tarihe dikkat!

Gram Altın Tahminleri

İslam Memiş, gram altının uluslararası piyasalardan farklı bir durumda olduğunu vurgulayarak, 1700 TL'nin altına sarkmasını beklememediğini dile getirdi. Gram altın fiyatlarının internet fiyatı ile serbest piyasa fiyatı arasındaki farka dikkat çekti. Eylül ortası veya ekim aylarında gram altın fiyatlarında pozitif bir hareketlenme beklendiğini ifade etti ve 1820, 1880 hatta 2000 TL'ye kadar yükselişlerin olabileceğini tahmin etti. İslam Memiş'in yaptığı bu tarihli uyarılar, altın yatırımcılarının gelecekteki hamlelerini şekillendirmek için önemli ipuçları sunuyor.