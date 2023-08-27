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İsabetli tahminleriyle 12'den vuran İslam Memiş’ten uyarı! 1 gramı dahi olan o tarihe dikkat!

Altın piyasasının son günlerde yaşadığı dalgalanmalar, finans sektöründe büyük bir hareketlilik yaratmış durumda. Değerli maden olan altının değer kaybı, yatırımcılar ve vatandaşlar arasında dikkatle takip edilen bir konu haline gelmiştir. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki altındaki düşüş kalıcı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 10:02
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İsabetli tahminleriyle 12’den vuran İslam Memiş’ten uyarı! 1 gramı dahi olan o tarihe dikkat!

İslam Memiş'in açıklamalarına göre, Türk Lirası'nın değer kaybı sonrasında dolar karşısında varlıkların değer kaybetmesiyle birlikte yatırımcıların dikkatli olmaları gerekmektedir. Memiş, ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uygulayacağı faiz politikalarının da altın fiyatlarını etkileyebileceğini belirtti. Bu bağlamda, yatırımcıların piyasaları yakından takip etmeleri ve dengeli bir yatırım stratejisi oluşturmaları önem arz etmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İsabetli tahminleriyle 12’den vuran İslam Memiş’ten uyarı! 1 gramı dahi olan o tarihe dikkat!

Dolar ve Euro Değerlendirmeleri

Memiş, dolar kurunun yavaş da olsa yükselmeye devam edeceğini ve yakın dönemde 27.50 seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Ayrıca, döviz almak isteyenler için euro'nun daha uygun bir seçenek olduğunu belirtti ve yıl sonuna doğru euro'nun 35 lira seviyesini görebileceğini tahmin etti.

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İsabetli tahminleriyle 12’den vuran İslam Memiş’ten uyarı! 1 gramı dahi olan o tarihe dikkat!

Altın Fiyatları ve Ons Altın Durumu

Altın uzmanı İslam Memiş, ons altının 1890 dolar seviyesini test edeceğini daha önce öngördüğünü ve bu tahmininin gerçekleştiğini belirtti. Ons altın fiyatlarının gelecekteki seyrini ise doların güçlenmesi ve dolar endeksinin etkileyeceğini açıkladı. Ayrıca, Çin'deki emlak şirketlerinin iflaslarının da altın fiyatlarını etkilediğini söyledi.

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İsabetli tahminleriyle 12’den vuran İslam Memiş’ten uyarı! 1 gramı dahi olan o tarihe dikkat!

Gram Altın Tahminleri

İslam Memiş, gram altının uluslararası piyasalardan farklı bir durumda olduğunu vurgulayarak, 1700 TL'nin altına sarkmasını beklememediğini dile getirdi. Gram altın fiyatlarının internet fiyatı ile serbest piyasa fiyatı arasındaki farka dikkat çekti. Eylül ortası veya ekim aylarında gram altın fiyatlarında pozitif bir hareketlenme beklendiğini ifade etti ve 1820, 1880 hatta 2000 TL'ye kadar yükselişlerin olabileceğini tahmin etti. İslam Memiş'in yaptığı bu tarihli uyarılar, altın yatırımcılarının gelecekteki hamlelerini şekillendirmek için önemli ipuçları sunuyor.

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İsabetli tahminleriyle 12’den vuran İslam Memiş’ten uyarı! 1 gramı dahi olan o tarihe dikkat!

Gram Altın Fiyatları:

Alış Fiyatı: 1.633,49 TL
Satış Fiyatı: 1.633,82 TL