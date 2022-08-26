Memura 10 kat promosyon! Görüşmeler başladı, miktar artacak! Eski sözleşmeler iptal edilecek...

Emekliler başta olmak üzere memurlara ödenecek promosyon miktarlarında yarış sürüyor. Bankaların yarışı tüketiceye avantaj olarak yansıyacak. Emekliye ödenen promosyon miktarı 10 bin TL'ye çıkarken kamu çalışanları için ödenen promosyonlarda ciddi artışların yaşanması bekleniyor. Memura ödenecek promosyon ödemelerinin de 10 katına çıkması bekleniyor. Konu hakkında son dakika detayları haberimizde derledik.