HaberlerGaleriMemura 10 kat promosyon! Görüşmeler başladı, miktar artacak! Eski sözleşmeler iptal edilecek...
Memura 10 kat promosyon! Görüşmeler başladı, miktar artacak! Eski sözleşmeler iptal edilecek...
Kurumlar kamu personelinin promosyon miktarlarını artırmak için harekete geçti. Kurumlarda oluşturulan promosyon heyetleri bankalar ile görüşmeler gerçekleştirmeye başladı. Böylelikle memurların alacakları promosyon miktarları artmış olacak. Gelen son dakika haberlerine göre; artışların 10 katını bulması bekleniyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik.