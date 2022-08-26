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Memura 10 kat promosyon! Görüşmeler başladı, miktar artacak! Eski sözleşmeler iptal edilecek...

Kurumlar kamu personelinin promosyon miktarlarını artırmak için harekete geçti. Kurumlarda oluşturulan promosyon heyetleri bankalar ile görüşmeler gerçekleştirmeye başladı. Böylelikle memurların alacakları promosyon miktarları artmış olacak. Gelen son dakika haberlerine göre; artışların 10 katını bulması bekleniyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.08.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 15:44
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Memura 10 kat promosyon! Görüşmeler başladı, miktar artacak! Eski sözleşmeler iptal edilecek...

Emekliler başta olmak üzere memurlara ödenecek promosyon miktarlarında yarış sürüyor. Bankaların yarışı tüketiceye avantaj olarak yansıyacak. Emekliye ödenen promosyon miktarı 10 bin TL'ye çıkarken kamu çalışanları için ödenen promosyonlarda ciddi artışların yaşanması bekleniyor. Memura ödenecek promosyon ödemelerinin de 10 katına çıkması bekleniyor. Konu hakkında son dakika detayları haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memura 10 kat promosyon! Görüşmeler başladı, miktar artacak! Eski sözleşmeler iptal edilecek...

Son günlerde başta emekliler olmak üzere çalışanların aldıkları banka promosyonları konusunda bankaların başlattığı yarış tüketiciye avantaj olarak dönüyor.

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Memura 10 kat promosyon! Görüşmeler başladı, miktar artacak! Eski sözleşmeler iptal edilecek...

Emekliler için ödenen promosyon 10 bin liraya kadar çıkarken kamu çalışanları için ödenen promosyonlarda da ciddi artışlar meydana gelmeye başladı.

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Memura 10 kat promosyon! Görüşmeler başladı, miktar artacak! Eski sözleşmeler iptal edilecek...

TEMMUZ ZAMMI GELİRİ ARTIRDI

Kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan Temmuz zammının ardından bankalar yatırılan ücretlerden daha fazla kazanmaya başladı. Bunun üzerine promosyon ödemelerinde de artış beklentisi arttı.

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Memura 10 kat promosyon! Görüşmeler başladı, miktar artacak! Eski sözleşmeler iptal edilecek...

Bazı bankaların kamu çalışanlarına ödediği promosyonu artırması tüm kamu kurumlarını harekete geçirdi. Kamu kurumlarındaki promosyon komisyonları bankalarla görüşmelere başladı ve promosyonların artırılması sağlanıyor.