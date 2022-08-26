Altın için alım fırsatı doğacak! Uzman isim açıkladı, o tarihi dikkatle takip edin! Dolar, ONS, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. FED faiz kararının açıklanmasına kısa süre kala altın piyasasında dalgalanmalar yaşanıyor. Ekonomist Belgin Maviş konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Belgin, "Altın tarafında onsta bir baskı var hem bunun içerisinde enflasyon var FED'in direksiyon başında uyumasının getirmiş olduğu bir enflasyon profili var hem de bir belirsizlik var." açıklamasında bulundu. Hal böyle olunca," Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?" sorusuna yanıt aranmaya başladı.