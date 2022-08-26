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Haberler Galeri Altın için alım fırsatı doğacak! Uzman isim açıkladı, o tarihi dikkatle takip edin! Dolar, ONS, gram altın fiyatları...

Altın için alım fırsatı doğacak! Uzman isim açıkladı, o tarihi dikkatle takip edin! Dolar, ONS, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. FED faiz kararının açıklanmasına kısa süre kala altın piyasasında dalgalanmalar yaşanıyor. Ekonomist Belgin Maviş konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Belgin, "Altın tarafında onsta bir baskı var hem bunun içerisinde enflasyon var FED'in direksiyon başında uyumasının getirmiş olduğu bir enflasyon profili var hem de bir belirsizlik var." açıklamasında bulundu. Hal böyle olunca," Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?" sorusuna yanıt aranmaya başladı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.08.2022 17:09
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Altın için alım fırsatı doğacak! Uzman isim açıkladı, o tarihi dikkatle takip edin! Dolar, ONS, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Cuma günü FED Başkanı Powel'in açıklama yapacağını anımsatan uzmanlar altın fiyatları hakkında yorumlarda bulundu. Ekonomist Belgin Maviş konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

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Altın için alım fırsatı doğacak! Uzman isim açıkladı, o tarihi dikkatle takip edin! Dolar, ONS, gram altın fiyatları...

Piyasalarda son durum ne? Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Altın fiyatları ne durumda? Ons ve gram altında beklentiler neler? Ekonomist Belgin Maviş konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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Altın için alım fırsatı doğacak! Uzman isim açıkladı, o tarihi dikkatle takip edin! Dolar, ONS, gram altın fiyatları...

İşte o açıklamalardan satır başları;

Altın tarafında onsta bir baskı var hem bunun içerisinde enflasyon var FED'in direksiyon başında uyumasının getirmiş olduğu bir enflasyon profili var hem de bir belirsizlik var. Bundan sonraki rota ne olacak?

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Altın için alım fırsatı doğacak! Uzman isim açıkladı, o tarihi dikkatle takip edin! Dolar, ONS, gram altın fiyatları...

Ancak şu bir gerçek ki aşağıda 1.720 yukarıda 1.765 dolar ons halihazırda korunuyor.

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Altın için alım fırsatı doğacak! Uzman isim açıkladı, o tarihi dikkatle takip edin! Dolar, ONS, gram altın fiyatları...

Bu da ilerleyen günlerde FED'in açıklamalarına bağlı olarak ons tarafında bir yukarı yönlü hareketin olabilme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Çünkü her bu şekildeki sıkışma onsta yukarı yönlü hareketi beraberinde getirmiş.