Memur zammında kritik süreç... Memura ek zam olacak mı? Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Nebati, enflasyonist ortamlardan en çok etkilenen kesimin sabit gelirliler olduğunun altını çizerek onların hak ve hukukunu koruyacak tedbirler almaları gerektiğini ve bu konuda geri adım atmayacaklarını bildirdi.

Memuru 19 yıldır hep pozitif yönde koruduklarını ve bundan sonra da korumaya devam edeceklerini belirten Nebati ücretlileri de korumayı sürdüreceklerini söyledi.