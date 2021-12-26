27 Aralık 2021, Pazartesi
Memur zammında kritik süreç... Memura ek zam olacak mı? Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Memur zammında kritik süreç... Memura ek zam olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin de göz önüne alınarak belirlendiği maaşlarda şimdi gözler Ocak ayındaki yılın son enflasyonuna çevrildi. Enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından maaşlarda yapılacak artış belli olacak. İşte, memura ek zam olacak mı? Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2021 23:58
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9